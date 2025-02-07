《提振Ａ股》上交所：１月新增開戶１５６萬，按月按年均減約兩成

《經濟通通訊社７日專訊》上交所最新披露２０２５年１月Ａ股新開股票帳戶數據。數據顯

示，２０２５年１月個人投資者新開Ａ股帳戶達１５６﹒３８８８萬戶，環比２０２４年１２月

的１９８萬戶下降約２１％，同比去年１月下降１９﹒７４％。



盡管較２０２４年部分月份的高點有所回落，結合春節因素，但這一數據仍顯示出市場在新

年開局階段的穩健態勢。２０２４年有６個月新開戶數在１５０萬以上。其中，２０２４年最低

開戶數是在８月份，僅新增開戶９９萬戶，其他低於１５０萬戶的月份分別為２月（１２９萬戶

）、４月（１４７萬戶）、５月（１２６萬戶）、６月（１０７萬戶）、７月（１１５萬戶）。



機構投資者方面，６０９７戶的開戶數較２０２４年１２月的８１９４戶有所減少，但較

２０２４年全年均值６４５７戶（機構Ａ股開戶數全年累計７﹒７４８８萬戶）仍處於合理區間

。



值得注意的是，Ｂ股市場的新開戶數進一步萎縮。２０２５年１月個人Ｂ股新開戶僅

０﹒０３９０萬戶，機構Ｂ股開戶０﹒００１７萬戶，延續了近年來Ｂ股市場流動性不足、投資

者興趣轉移的趨勢。（ｊｑ）

