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AH股新聞

07/02/2025 08:36

《一帶一路》巴拿馬正式通知中方退出一帶一路，９０日後生效

　　《經濟通通訊社７日專訊》巴拿馬總統穆利諾表示，已正式向中方遞交巴拿馬退出一帶一路
計劃的文件。巴拿馬駐北京大使館已向中方提交所需的９０天通知，不續簽「一帶一路」協議。
　
　　穆利諾否認有關決定是應美國要求而作出，表示正評估巴拿馬與中國的關係，以及甚麼是對
巴拿馬最有利。
　
　　穆利諾又表示，美國國務院日前有關美國政府船隻可以免費通過巴拿馬運河的聲明完全錯誤
及不可接受，強調巴拿馬不會在謊言和錯誤信息的基礎上處理與美國的關係。他透露，本周五
（７日）將與美國總統特朗普通電話。
　
　　美國國務卿魯比奧日前訪問巴拿馬，與穆利諾會談，要求立即減少中方在巴拿馬運河區的影
響力，否則美方將採取必要措施，維護自身權利。另外，據報在美國施壓下巴拿馬考慮取消長和
（００００１）旗下和記港口（Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ　Ｐｏｒｔｓ　ＰＰＣ）所持港口合同。對
此，中國外交部發言人林劍５日在例行記者會上回應並指責，美國在巴拿馬運河問題上發表不負
責任言論，蓄意曲解甚至攻擊抹黑有關的合作。他稱，巴拿馬是國際投資的匯聚之地，歷來以良
好的法治和透明的營商環境聞名於世，相信會為包括中國香港特區企業在內的各國、各地區企業
提供公平、公正的環境。（ｃｔ）

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