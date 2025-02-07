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AH股新聞

07/02/2025 15:02

《中國要聞》海關：今年外貿挑戰是外部衝擊，要及時出台支持措施

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署黨委書記孫梅君７日在全國海關工作會議上表示，
２０２４年中國外貿首次突破４３萬億大關，同比增長５％，連續第８年保持貨物貿易第一大國
地位。當前，外貿發展面臨的最大挑戰是外部環境的衝擊。２０２５年，要把促進高質量發展、
高水平開放作為重中之重，及時出台精準性強、含金量高的支持措施，幫助企業穩訂單、拓市場

　
　　具體來看，在促進外貿穩量提質方面，重點工作包括：推進存量增量政策疊加發力，加大海
關１６條支持措施實施力度和效果評估，拉長「經認證的經營者」（ＡＥＯ）企業享惠措施清單
，出台實施海關促外貿穩增長特別措施；開展２０２５年促進跨境貿易便利化專項行動，推進國
際貿易「單一窗口」服務模式創新，實施進一步促進航空口岸通關便利化若干措施，支持公鐵聯
運等物流項目建設；深化加工貿易改革，推進保稅維修、保稅再制造發展，推動農食產品進口多
元化，促進農食產品擴大出口等。
　
　　在服務高水平對外開放方面，全國海關將圍繞擴大制度型開放，深化海關監管制度創新。包
括服務高質量共建「一帶一路」；做好海南自由貿易港封關運作各項工作；落實自貿試驗區提升
戰略，研究實施新一輪海關支持橫琴粵澳深度合作區發展措施，加快綜保區轉型升級，推進保稅
物流中心審批機制改革；開展口岸綜合績效評估試點，指導地方加快推進邊境口岸項目建設，推
動東北地區和新疆、西藏等重點邊境口岸擴能提質等。（ｃｔ）

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