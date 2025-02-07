《Ａ股行情》中美包裹風波現轉折，滬綜指低開０﹒０４％

《經濟通通訊社７日專訊》美國總統特朗普早前下令取消小包裹關稅豁免的規定，美國郵政

暫停接收中港包裹後又迅速改口，中美小包裹風波轉折不斷，香港郵政最新宣布繼續暫停寄往美

國貨品的郵遞服務，理由是仍需釐清有關美方加徵關稅的要求。滬深股市今早走勢分化，滬綜指

低開０﹒０４％，報３２６９﹒２３點，深成指高開０﹒１６％，創業板指高開０﹒３％。



美國財長貝森特周四（６日）接受《彭博》採訪時談到對華關稅，他認為中國經濟嚴重衰退

且極端失衡，中國「正在經歷通貨緊縮，並試圖通過出口來擺脫困境。我們不能允許這樣，我們

要公平交易」，似乎暗示美國加稅步伐未停；貝森特又指不管關稅水平如何，預計中國將消化相

當一部分關稅。



不過，在ＡＩ發展的助攻下，國際投行對中國經濟前景有另一番看法。德意志銀行５日發布

研報稱，全球投資者今年將認識到中國製造業和服務業的競爭力優勢，而ＤｅｅｐＳｅｅｋ的推

出更像是中國的「斯普特尼克時刻（Ｓｐｕｔｎｉｋ Ｍｏｍｅｎｔ）」，中國股票的估值折價

將會消失。今年中國資產表現將超越其他地區。Ａ股和港股的牛市已自２０２４年開始，中期將

超過此前高點。



《澎湃新聞》採訪的２５名內外資專家亦表示，在一系列政策的支持驅動下，２０２５年中

國經濟增長有望超出預期。其中，消費作為拉動經濟的主要抓手，增速有望平穩回暖，並成為推

動經濟增長的主要動能。



人行今日進行１８３７億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有２８４０億元逆回

購到期，即今日淨回籠１００３億元。明日周六（８日）為春節調休後的工作日，留意人行會否

進行公開市場操作。（ｒｙ）

