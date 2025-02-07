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AH股新聞

07/02/2025 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日升１﹒３％重上三千三，創業板飆３﹒６％

　　《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市早盤震盪拉升，滬綜指重返三千三，半日收升
１﹒３３％，報３３１４﹒２９點，深成指漲２﹒５２％，創業板指更彈３﹒６３％。兩市上午
成交額已達１１４７４億（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交放量２０３１億元或
２２％。
　
　　盤面上，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念連日強勢，ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型爆火，用戶激增，導致
服務器資源緊張，官方發文稱已暫停ＡＰＩ服務充值。算力租賃板塊隨即起飛，神州數碼
（深：００００３４）、常山北明（深：０００１５８）、拓維信息（深：００２２６１）等多
股升停。有業內分析指出，既要應對近期湧入的大批用戶，又要繼續提升模型性能，
ＤｅｅｐＳｅｅｋ亟需擴充算力基礎設施，以滿足更多用戶的訪問需求。
　
　　另外，房地產板塊回暖，板塊指數上午收升３％，中洲控股（深：００００４２）漲停。萬
科（０２２０２）　（深：０００００２）管理層再有變動。《路透》引述萬科最新內部文件，
萬科原董事長郁亮在遭「降職」為副總裁後，分工上被邊緣化至「負責戰略和房地產宏觀研究」
。春節前，深鐵集團董事長辛傑已取代郁亮出任萬科主席、法定代表人。根據內部文件，萬科還
任命了多位中層管理人員，涉及集團戰略投資運營管理部、財務資金管理部等核心部門，以及重
要區域管理部總經理的職務，全數由國資背景人員擔任。萬科Ａ股股價早盤大升６﹒７％。
（ｒｙ）

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