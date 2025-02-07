《Ａ股行情》滬指收升１％險守三千三，成交逼近２萬億逾一個月多

《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾升１﹒６％，收市漲幅收

窄至１﹒０１％，報３３０３﹒６７點，險守三千三關；創業板指一度漲近４％，收升

２﹒５３％，深成指則升１﹒７５％。成交放量，兩市全天交易額達１﹒９６萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日大增４２４９億元或２７﹒６％，為去年１２月１３日錄２﹒０７萬億元

以來最多。



回顧全周，中美貿易紛爭及ＤｅｅｐＳｅｅｋ成投資市場當仁不讓熱話。美國總統特朗普落

實對華加稅諾言，中國亦快速推出一系列反制措施。不過正如滙豐分析，美國對中國商品徵收額

外１０％關稅完全在市場預期之內，因此中國市場對這些措施顯得不那麼敏感。滬指５日紅盤小

跌後，接連兩個交易日均收漲，全周升１﹒６３％。



＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ風靡全球，概念股受惠＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型一經問世就風靡全球，連續多日登頂蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和谷

歌Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首，Ａ股相關概念股連日來掀漲停潮，板塊指數今天漲

５﹒２％，優刻得（滬：６８８１５８）、青雲科技（滬：６８８３１６）升２０％封板。



短期內用戶激增，ＤｅｅｐＳｅｅｋ官方指服務器資源緊張，已暫停ＡＰＩ服務充值。研究

公司ＳｉｍｉｌａｒＷｅｂ估計，ＤｅｅｐＳｅｅｋ網站的用戶數量超過了谷歌的Ｇｅｍｉｎｉ

聊天ＡＩ（已存在了近兩年）。ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，仿冒網站亦大量湧現，據報這些仿冒

ＤｅｅｐＳｅｅｋ網域中，有６０％的ＩＰ地址源於美國。ＤｅｅｐＳｅｅｋ發聲明公布各社交

媒體平台的官方帳號，又強調其他以ＤｅｅｐＳｅｅｋ或相關負責人名義對外發布公司相關信息

的，均為仿冒帳號。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８９２﹒７０ ＋１﹒３０

上證指數 ３３０３﹒６７ ＋１﹒０１ ７５７６﹒１４

深證成指 １０５７６﹒００ ＋１﹒７５ １２０２６﹒３０

創業板指 ２１７４﹒３５ ＋２﹒５３

科創５０ １０１８﹒８０ ＋０﹒７５

Ｂ股指數 ２６７﹒２７ ＋０﹒５８ ２﹒３１

深證Ｂ指 １２０７﹒２７ ＋０﹒３０ １﹒０２

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