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AH股新聞

07/02/2025 15:07

《Ａ股行情》滬指收升１％險守三千三，成交逼近２萬億逾一個月多

　　《經濟通通訊社７日專訊》滬深股市今日衝高回落，滬綜指盤中曾升１﹒６％，收市漲幅收
窄至１﹒０１％，報３３０３﹒６７點，險守三千三關；創業板指一度漲近４％，收升
２﹒５３％，深成指則升１﹒７５％。成交放量，兩市全天交易額達１﹒９６萬億元（人民幣．
下同），較上個交易日大增４２４９億元或２７﹒６％，為去年１２月１３日錄２﹒０７萬億元
以來最多。
　
　　回顧全周，中美貿易紛爭及ＤｅｅｐＳｅｅｋ成投資市場當仁不讓熱話。美國總統特朗普落
實對華加稅諾言，中國亦快速推出一系列反制措施。不過正如滙豐分析，美國對中國商品徵收額
外１０％關稅完全在市場預期之內，因此中國市場對這些措施顯得不那麼敏感。滬指５日紅盤小
跌後，接連兩個交易日均收漲，全周升１﹒６３％。
　
＊ＤｅｅｐＳｅｅｋ風靡全球，概念股受惠＊
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型一經問世就風靡全球，連續多日登頂蘋果Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ和谷
歌Ｐｌａｙ　Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首，Ａ股相關概念股連日來掀漲停潮，板塊指數今天漲
５﹒２％，優刻得（滬：６８８１５８）、青雲科技（滬：６８８３１６）升２０％封板。
　
　　短期內用戶激增，ＤｅｅｐＳｅｅｋ官方指服務器資源緊張，已暫停ＡＰＩ服務充值。研究
公司ＳｉｍｉｌａｒＷｅｂ估計，ＤｅｅｐＳｅｅｋ網站的用戶數量超過了谷歌的Ｇｅｍｉｎｉ
聊天ＡＩ（已存在了近兩年）。ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，仿冒網站亦大量湧現，據報這些仿冒
ＤｅｅｐＳｅｅｋ網域中，有６０％的ＩＰ地址源於美國。ＤｅｅｐＳｅｅｋ發聲明公布各社交
媒體平台的官方帳號，又強調其他以ＤｅｅｐＳｅｅｋ或相關負責人名義對外發布公司相關信息
的，均為仿冒帳號。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８９２﹒７０　　＋１﹒３０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３０３﹒６７　　＋１﹒０１　　　　７５７６﹒１４　　
　　深證成指　　１０５７６﹒００　＋１﹒７５　　　１２０２６﹒３０　　
　　創業板指　　２１７４﹒３５　　＋２﹒５３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１８﹒８０　　＋０﹒７５　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒２７　　＋０﹒５８　　　　　２﹒３１　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０７﹒２７　　＋０﹒３０　　　　　１﹒０２　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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