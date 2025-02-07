《Ａ股焦點》ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念強，逾２０家Ａ股回應關連情況

《經濟通通訊社７日專訊》ＤｅｅｐＳｅｅｋ連續多日登頂蘋果Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和谷歌

Ｐｌａｙ Ｓｔｏｒｅ全球下載榜首，Ａ股相關概念股續掀漲停潮，引發逾２０家Ａ股發布公告

，澄清與ＤｅｅｐＳｅｅｋ的關聯。不過，即使多家公司稱與ＤｅｅｐＳｅｅｋ無關聯，個股仍

受捧漲停。



青雲科技（滬：６８８３１６）指旗下部分產品進行了ＤｅｅｐＳｅｅｋ的接入，但目前相

關業務情況及對公司未來業績貢獻存在重大不確定性；經核實，公司未直接或間接持有杭州深度

求索公司股權。天娛數科（深：００２３５４）表示未與ＤｅｅｐＳｅｅｋ簽署服務合作協議，

與其沒有業務合作，現價仍升３﹒５％；安凱微（滬：６８８６２０）稱未與ＤｅｅｐＳｅｅｋ

或其關聯方直接開展任何實質性合作，股價漲超８％。（ｒｙ）



ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股價一覽

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公司名稱 股票代碼 升跌幅（％）

優刻得 （滬：６８８１５８） １９﹒９８

每日互動 （深：３００７６６） １３﹒７５

安凱微 （滬：６８８６２０） １０﹒４５

杭鋼股份 （滬：６００１２６） １０﹒０２

美格智能 （深：００２８８１） １０

夢網科技 （深：００２１２３） １０

東方材料 （滬：６０３１１０） ９﹒９８

道通科技 （滬：６８８２０８） ９﹒５４

永信至誠 （滬：６８８２４４） ５﹒６２

協創數據 （深：３００８５７） ５﹒５９

超圖軟件 （深：３０００３６） ５﹒５５

邦彥技術 （滬：６８８１３２） ４﹒７５

寶蘭德 （滬：６８８０５８） ４﹒７４

天娛數科 （深：００２３５４） ３﹒９３

成都華微 （滬：６８８７０９） １﹒２９

三六零 （滬：６０１３６０） ０﹒３８

南威軟件 （滬：６０３６３６） －１

萬興科技 （深：３００６２４） －１﹒８８

安恒信息 （滬：６８８０２３） －１﹒９３

盛天網絡 （深：３００４９４） －１﹒９９

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