《中國房產》鄭州警示「零首付」「首付貸」購房風險，籲量力而行

《經濟通通訊社７日專訊》河南鄭州市住房保障和房地產管理局發布警示，警告各房地產開

發企業、各房地產中介機構要依法、依規開展房地產經營活動，強調對違規、違法開展「零首付

」、「首付貸」銷售商品房、提供「零首付」、「首付貸」服務的房地產開發企業、房地產中介

機構依法依規予以嚴肅處理，情節嚴重的，移交有關部門依法處理。同時，將其違規、違法行為

計入信用檔案，向社會公示。



警示並呼籲購房者面對「零首付」、「首付貸」購房的誘惑時需保持冷靜，購房時應根據自

己的實際情況量力而行。



警示指出，「零首付」、「首付貸」通常是由房地產開發企業或房地產中介機構通過預先墊

付，或者是虛擬抬高房屋價格，再從銀行貸款的方式來獲得首付款，開發企業和購房者簽訂的合

同可能存在法律爭議，因此當事方可能都會被追究法律責任。「零首付」、「首付貸」不僅不能

從根本上解決購房者資金短缺問題，通常還須借助於簽訂陰陽合同、高評價格等違規、違法行為

來實現。這不僅大大增加購房者貸款利息及按揭月供款的負擔，還存在較大的騙貸法律風險。

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