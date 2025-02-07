  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

07/02/2025 09:20

《中國房產》鄭州警示「零首付」「首付貸」購房風險，籲量力而行

　　《經濟通通訊社７日專訊》河南鄭州市住房保障和房地產管理局發布警示，警告各房地產開
發企業、各房地產中介機構要依法、依規開展房地產經營活動，強調對違規、違法開展「零首付
」、「首付貸」銷售商品房、提供「零首付」、「首付貸」服務的房地產開發企業、房地產中介
機構依法依規予以嚴肅處理，情節嚴重的，移交有關部門依法處理。同時，將其違規、違法行為
計入信用檔案，向社會公示。
　
　　警示並呼籲購房者面對「零首付」、「首付貸」購房的誘惑時需保持冷靜，購房時應根據自
己的實際情況量力而行。
　
　　警示指出，「零首付」、「首付貸」通常是由房地產開發企業或房地產中介機構通過預先墊
付，或者是虛擬抬高房屋價格，再從銀行貸款的方式來獲得首付款，開發企業和購房者簽訂的合
同可能存在法律爭議，因此當事方可能都會被追究法律責任。「零首付」、「首付貸」不僅不能
從根本上解決購房者資金短缺問題，通常還須借助於簽訂陰陽合同、高評價格等違規、違法行為
來實現。這不僅大大增加購房者貸款利息及按揭月供款的負擔，還存在較大的騙貸法律風險。
（ｓｌ）

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回AH股新聞

下一篇新聞︰07/02/2025 09:03  《中國要聞》李強冀巴基斯坦保障中國人員及機構安全

其他AH股新聞
More

07/02/2025 08:59  【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ熱度爆表，「杭州六小龍」引關注

07/02/2025 08:36  《一帶一路》巴拿馬正式通知中方退出一帶一路，９０日後生效

07/02/2025 08:35  【ＡＩ】服務器資源緊張，ＤｅｅｐＳｅｅｋ暫停ＡＰＩ服務充值

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處