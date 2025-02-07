《中國要聞》國安部：涉密人員為享樂賣機密換錢，４８小時內被捕

《經濟通通訊社７日專訊》國家安全部今日在微信公眾號發文稱，近期國安機關在一名重要

涉密人員主動投靠境外間諜情報機關的４８小時內將其抓捕歸案，及時制止賣密行為，有力維護

了國家安全。



文章指，涉案的韓某某案發前在某重要涉密單位工作，日常經常瀏覽一些網絡博主發布的「

炫富」視頻，沉迷於追求紙醉金迷、奢靡享樂的生活方式，金錢觀和價值觀逐漸扭曲。為滿足個

人貪婪欲望，韓某某萌生利用工作便利竊取出賣單位涉密文件資料換取金錢的念頭。



韓某某利用借調到所在單位核心涉密部門工作的機會瘋狂作案，多次使用私人硬盤，秘密從

單位涉密計算機中拷貝一批重要文件資料、數據。對於無法拷貝的資料，韓某某則直接通過手機

偷拍方式私自留存。由於竊取數量龐大，韓某某還專門購置兩塊大容量移動硬盤來使用。



在竊取涉密資料後，韓某某在網絡上隱匿真實身份，主動與境外間諜情報機關聯繫，告知對

方自己手中掌握有大量涉密文件資料，並提供少部分涉密文件作為「見面禮」，從而獲得了境外

間諜情報機關的金錢報酬。



第一次賣密成功後，韓某某雖然忐忑不安，但在金錢利益驅使下，依舊選擇鋌而走險，企圖

將剩餘文件賣出。不過，國家安全機關已經發現韓某某投敵的行為。經縝密偵查，國安機關在韓

某某叛變後４８小時內將其抓捕歸案，韓某某被捕時還在電腦前與境外間諜情報機關討價還價。

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