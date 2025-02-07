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AH股新聞

07/02/2025 11:50

《車企血戰》２０２４全球車企銷量前十：比亞迪第五、吉利第十

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國汽車技術研究中心有限公司數據部門「中汽數研」根據最新
發布銷量數據和媒體報道，整理出全球車企２０２４年銷量排行榜前十名單。其中，中國車企比
亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）以４２７萬輛的年銷量躋身全球第五，比２０２３年
躍升４位。另一中國車企吉利（００１７５）則以３３４萬輛的銷量位列全球第十。
　
　　中汽數研表示，根據ＧｌｏｂａｌＤａｔａ提供的數據，比亞迪２０２３年首次進入全球汽
車製造商前十行列，以超過３０２萬輛的銷量位居第九，而２０２４年比亞迪年銷量攀升至
４２７萬輛，實現了４１％的同比增長。此外，比亞迪還在２０２４年獲得多個冠軍，包括全球
新能源車市場銷量冠軍、中國汽車市場品牌銷量冠軍、中國汽車市場車企銷量冠軍，以及新能源
客車出口銷量冠軍。
　
　　全球車企２０２４年銷量排行榜前四位依次為日本車企豐田、德國車企大眾（港譯「福士」
）、韓國車企現代－起亞，法國車企Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ，銷量依次為１０１６萬輛、９０３
萬輛、７２３萬輛、５４２萬輛。榜單六至九位依次為美國車企通用、美國車企福特、日本車企
本田、日本車企日產，銷量依次為４０１萬輛、３９０萬輛、３８１萬輛、３３７萬輛。
（ｓｌ）

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