《行業數據》乘聯會料１月新能源乘用車廠商批發銷量環比降四成

《經濟通通訊社７日專訊》據乘聯會微信公眾號消息，全國乘用車市場２０２４年１２月新
能源批發銷量萬輛以上的廠家銷量，佔總體新能源乘用車１２月全月銷量的９４﹒２％。
根據初步數據，這些１２月新能源銷量萬輛以上廠商企業的１月銷量為８５﹒６萬輛，按照
上月結構佔比測算，１月的全國新能源乘用車批發銷量為９０萬輛，同比２０２４年１月增長
３１％，環比下降４０％。（ｊｑ）
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
07/02/2025 17:57
《經濟通通訊社７日專訊》據乘聯會微信公眾號消息，全國乘用車市場２０２４年１２月新
能源批發銷量萬輛以上的廠家銷量，佔總體新能源乘用車１２月全月銷量的９４﹒２％。
根據初步數據，這些１２月新能源銷量萬輛以上廠商企業的１月銷量為８５﹒６萬輛，按照
上月結構佔比測算，１月的全國新能源乘用車批發銷量為９０萬輛，同比２０２４年１月增長
３１％，環比下降４０％。（ｊｑ）
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
上一篇新聞︰07/02/2025 18:07 【大國博弈】Ｓｈｅｉｎ據報將倫敦ＩＰＯ目標估值降至五百億美元
下一篇新聞︰07/02/2025 17:56 《提振Ａ股》中證監：支持優質科技型企業發行上市、回歸Ａ股
07/02/2025 17:34 《神州金融》內地准１０家保險公司試點開展保險資金投資黃金業務
07/02/2025 16:42 【大國博弈】中國據報對蘋果開展反壟斷調查，外交部：不了解情況
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N