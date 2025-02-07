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AH股新聞

07/02/2025 17:57

《行業數據》乘聯會料１月新能源乘用車廠商批發銷量環比降四成

　　《經濟通通訊社７日專訊》據乘聯會微信公眾號消息，全國乘用車市場２０２４年１２月新
能源批發銷量萬輛以上的廠家銷量，佔總體新能源乘用車１２月全月銷量的９４﹒２％。
　
　　根據初步數據，這些１２月新能源銷量萬輛以上廠商企業的１月銷量為８５﹒６萬輛，按照
上月結構佔比測算，１月的全國新能源乘用車批發銷量為９０萬輛，同比２０２４年１月增長
３１％，環比下降４０％。（ｊｑ）

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