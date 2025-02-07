【大國博弈】Ｓｈｅｉｎ據報將倫敦ＩＰＯ目標估值降至五百億美元

《經濟通通訊社７日專訊》據《路透》引述知情人士報道，計劃在英國倫敦上市的快時尚電

商Ｓｈｅｉｎ將其上市估值下調至５００億美元左右，因其面臨的不利因素越來越多。該估值較

其２０２３年的上一輪融資中的估值６６０億美元低約四分之一，而該６６０億美元估值比一年

前的峰值低了約三分之一。最新的ＩＰＯ目標估值將標誌著Ｓｈｅｉｎ連續第二次降價融資

（ｄｏｗｎ ｒｏｕｎｄ）。



報道指，特朗普政府宣布取消美國的「小額豁免」關稅政策，結束了幫助Ｓｈｅｉｎ保持低

價的進口優勢，為Ｓｈｅｉｎ的業務前景蒙上一層陰影。分析師和行業專家表示，取消該項措施

可能會損害Ｓｈｅｉｎ的盈利能力，並推高其最大市場美國的產品售價。



消息人士補充稱，Ｓｈｅｉｎ最終的ＩＰＯ估值將取決於取消關稅小額豁免對Ｓｈｅｉｎ業

務的影響；鑒於取消小額豁免的決定本周才生效，因此需要時間進行評估。



美國國會中國問題委員會在２０２３年的一份報告中稱，根據小額豁免規定，每天運往美國

的包裹中，有３０％以上是Ｓｈｅｉｎ及其競爭對手Ｔｅｍｕ的包裹。按照小額豁免規定，包裹

商品價值低於８００美元可豁免進口關稅。



報道指，Ｓｈｅｉｎ沒有回應置評請求。報道並引述英國政府消息人士稱，英國政府仍希望

Ｓｈｅｉｎ在倫敦進行ＩＰＯ。（ｓｌ）

