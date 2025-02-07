《提振Ａ股》中證監：支持優質科技型企業發行上市、回歸Ａ股

《經濟通通訊社７日專訊》中國證監會發布《關於資本市場做好金融「五篇大文章」的實施

意見》，強調要聚焦支持新質生產力發展，突出深化資本市場投融資綜合改革，推動要素資源向

科技創新、先進製造等重大戰略、重點領域、薄弱環節集聚。



《意見》其中提出，加大對新一代信息技術、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端

裝備、生物醫藥、量子科技等戰略性產業支持力度，支持優質科技型企業發行上市，並以更大力

度支持新產業新業態新技術領域突破關鍵核心技術的科技型企業發行上市；引導科技型企業合理

用好境內外上市「兩個市場、兩種資源」，支持境外上市優質科技型企業回歸Ａ股。



＊鼓勵科技型企業併購上下游產業＊



《意見》並提出，優化科技型上市公司併購重組、股權激勵等制度，多措並舉活躍併購重組

市場。鼓勵科技型企業開展同行業上下游產業併購，支持上市公司圍繞產業轉型升級、尋找第二

增長曲線開展併購重組，並支持上市公司收購有助於強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優質未盈利

資產，以及支持科技型企業合理開展跨境併購等。《意見》又鼓勵科技型上市公司綜合運用股份

、定向可轉債、現金等多種支付工具實施併購重組，建立股份對價分期支付機制，並鼓勵併購基

金發展；又提出編製更多科技創新指數，開發更多科技創新主題公募基金和相關期貨期權產品。



此外，《意見》提出，引導私募股權創投基金投早、投小、投長期、投硬科技；暢通私募股

權創投基金多元化退出渠道，促進「募投管退」良性循環。推動將符合條件的指數基金等權益類

公募基金納入個人養老金投資範圍，擴大保險資金開展長期股票投資試點範圍。支持人工智能、

數據中心、智慧城市等新型基礎設施以及科技創新產業園區等領域項目發行不動產投資信託基金

（ＲＥＩＴｓ）。（ｓｌ）

