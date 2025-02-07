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AH股新聞

07/02/2025 16:10

【ＡＩ】外交部：副總理張國清本月９日赴法國出席ＡＩ行動峰會

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人宣布，國家主席習近平特別代表、中共中央政
治局委員、國務院副總理張國清將於２月９日至１２日應邀赴法國出席人工智能（ＡＩ）行動峰
會。
　
　　外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中國是人工智能全球治理的積極倡導者和踐行
者。中方期待通過出席此次峰會，同各方加強溝通交流，凝聚合作共識，積極推進落實聯合國《
全球數字契約》。中方也歡迎各國來華出席２０２５世界人工智能大會，塑造具有廣泛共識的人
工智能全球治理框架，促進人工智能向善普惠。
　
　　《路透》表示，法國將於２月１０日至１１日在巴黎舉辦人工智能行動峰會，來自
Ａｌｐｈａｂｅｔ、微軟和其他數十家企業的高管將出席會議，屆時中國人工智能初創公司
ＤｅｅｐＳｅｅｋ可能成為焦點。
　
＊法國ＡＩ專家對Ｄｅｅｐｓｅｅｋ成功視為積極信號＊
　
　　據法國國際廣播電台（ＲＦＩ）報道，巴黎人工智能行動峰會的「科學日」於當地時間６日
在巴黎綜合理工學院（ＩＰ　Ｐａｒｉｓ）開幕。巴黎綜合理工學院院長、數學和人工智能專家
羅拉喬巴德（Ｌａｕｒａ　Ｃｈａｕｂａｒｄ）對於Ｄｅｅｐｓｅｅｋ推出Ｒ１引發全球科技與
市場震蕩表示，她將這一成功「視為一個積極信號」。她指出，當前人工智能領域最緊迫的任務
之一是擺脫規模龐大、成本高昂、能耗巨大的模式，因為這種模式未必適合推動經濟和工業轉型
；Ｄｅｅｐｓｅｅｋ對於歐洲來說是個好信號，因為歐洲同樣有能力開發實現這類更高效模型的
產業化。（ｓｌ）
　

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