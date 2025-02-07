【ＡＩ】外交部：副總理張國清本月９日赴法國出席ＡＩ行動峰會

《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部發言人宣布，國家主席習近平特別代表、中共中央政

治局委員、國務院副總理張國清將於２月９日至１２日應邀赴法國出席人工智能（ＡＩ）行動峰

會。



外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中國是人工智能全球治理的積極倡導者和踐行

者。中方期待通過出席此次峰會，同各方加強溝通交流，凝聚合作共識，積極推進落實聯合國《

全球數字契約》。中方也歡迎各國來華出席２０２５世界人工智能大會，塑造具有廣泛共識的人

工智能全球治理框架，促進人工智能向善普惠。



《路透》表示，法國將於２月１０日至１１日在巴黎舉辦人工智能行動峰會，來自

Ａｌｐｈａｂｅｔ、微軟和其他數十家企業的高管將出席會議，屆時中國人工智能初創公司

ＤｅｅｐＳｅｅｋ可能成為焦點。



＊法國ＡＩ專家對Ｄｅｅｐｓｅｅｋ成功視為積極信號＊



據法國國際廣播電台（ＲＦＩ）報道，巴黎人工智能行動峰會的「科學日」於當地時間６日

在巴黎綜合理工學院（ＩＰ Ｐａｒｉｓ）開幕。巴黎綜合理工學院院長、數學和人工智能專家

羅拉喬巴德（Ｌａｕｒａ Ｃｈａｕｂａｒｄ）對於Ｄｅｅｐｓｅｅｋ推出Ｒ１引發全球科技與

市場震蕩表示，她將這一成功「視為一個積極信號」。她指出，當前人工智能領域最緊迫的任務

之一是擺脫規模龐大、成本高昂、能耗巨大的模式，因為這種模式未必適合推動經濟和工業轉型

；Ｄｅｅｐｓｅｅｋ對於歐洲來說是個好信號，因為歐洲同樣有能力開發實現這類更高效模型的

產業化。（ｓｌ）



