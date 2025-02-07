【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ錢途好？傍ＤＳ鼠鍵組、培訓課銷量狂飆

《經濟通通訊社７日專訊》中國ＡＩ公司深度求索開發的大模型ＤｅｅｐＳｅｅｋ近期紅遍

全球，ＤｅｅｐＳｅｅｋ有沒有賺到錢尚未有正式公布，但有不少不相關方面已經利用

ＤｅｅｐＳｅｅｋ「搞到錢」。據內媒《藍鯨新聞》記者發現，一款號稱已接入

ＤｅｅｐＳｅｅｋ、售價介乎３９９－５９９元（人民幣．下同）的滑鼠和鍵盤組合更銷量暴漲

，在抖音平台上，該品牌的銷售額在１月３１日當天僅有１萬－２﹒５萬元，但在２月６日，銷

售額飆升至７５萬－１００萬元，日銷售額上漲了近１００倍。



報道又指，帶有ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關的線上課程正在不少平台熱賣，其中，《一人公司方

法論＋ＤｅｅｐＳｅｅｋ》在２月５日當天３小時直播中就賣出了超過５萬元的銷售額。



《成都商報》記者亦發現社交平台湧現一批ＤｅｅｐＳｅｅｋ培訓課程，教用戶如何操作、

使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ，涉及電商、自媒體、教育等多個行業，大部分課程都是免費，但也有許

多需要付費。其中在小紅書平台上，ＤｅｅｐＳｅｅｋ培訓課售價從幾毫子到幾百元不等，例如

有低至０﹒９元的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ安裝教程」，也有高達６９９元的「用ＤｅｅｐＳｅｅｋ

做自媒體」課程；還有１２﹒９９元的「ＤｅｅｐＳｅｅｋ提示詞指令１００條」，已有９００

多人購買，估計收入超萬元。



＊培訓課教用ＤｅｅｐＳｅｅｋ生產公眾號爆文＊



報道又指，付費課中不乏「如何用ＤｅｅｐＳｅｅｋ賺錢」的內容，例如知識付費Ａｐｐ「

知識星球」中有不少這類「開宗明義」的課程，如「ＤｅｅｐＳｅｅｋ搞錢」、「

ＤｅｅｐＳｅｅｋ搞錢指南」、「ＤｅｅｐＳｅｅｋ成長變現」等，甚至有「ＤｅｅｐＳｅｅｋ

公眾號爆文生產課」，宣稱用ＤｅｅｐＳｅｅｋ解決寫作痛點，收費３９﹒９元，已有超過

１３００人購買，即該課程創作者短短幾日收入超５萬元。



報道提到，部分ＤｅｅｐＳｅｅｋ付費課程的售後評價中，有用戶覺得課程很實用，但也有

用戶覺得內容雞肋，一名用戶留言稱，「問ＤｅｅｐＳｅｅｋ都比買這個課強」。



＊多人ＡｐｐＳｔｏｒｅ搜「ＤｅｅｐＳｅｅｋ」誤付近２００元下載不相關Ａｐｐ＊



此外，內媒《九派財經》發現，在蘋果ＡｐｐＳｔｏｒｅ搜索「ＤｅｅｐＳｅｅｋ」，排名

第一的是一個叫「ＤｒｅａｍＤｅｓｋ中文版ＡＩ人工智能體」（下稱「ＤｒｅａｍＤｅｓｋ」

）的Ａｐｐ，雖然有標示該搜索結果為「廣告」，但仍有不少用戶誤以為是ＤｅｅｐＳｅｅｋ而

下載，並被誤導支付了１９８元的永久會員費。新浪黑貓消費者服務平台的相關投訴已有５０多

條。



報道指，Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ顯示，ＤｒｅａｍＤｅｓｋ的發布人為「智 李」，備案號為

「蘇ＩＣＰ備２０２４０６０５２７號－１Ａ」，而該軟件備案號所屬的應用名稱為「戀戀筆記

本」，主辦單位名稱為「趙道凱」，審核通過日期為２０２５年２月５日。報道引述蘋果產品與

技術支持客服回應稱，已將問題反饋至開發者部門處理。（ｓｌ）

