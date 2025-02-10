《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監稱健全投資者保護長效機制

《經濟通通訊社１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



深入落實推動新時代東北全面振興戰略部署

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國家主席習近平在聽取吉林省委和省政府工作匯報時強調，吉林要深入落實黨中央關於推動新時

代東北全面振興的戰略部署，牢牢把握東北在維護國家「五大安全」中的重要使命，堅持把發展

立足點放在高質量發展上，完整準確全面貫徹新發展理念，積極服務和融入新發展格局，進一步

全面深化改革開放，抓住機遇、乘勢而上，勇於創新、苦干實干，在中國式現代化建設中展現更

大作為。



證監會：不斷健全投資者保護長效機制

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證監會黨委書記、主席吳清２月７日到證券營業部調研投資者教育基地並主持召開投資者座談會

，吳清表示，證監會將牢牢把握中小投資者佔絕大多數的基本市情，持續加強與各類投資者溝通

，及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，不斷健全投資者保

護長效機制，對各類違法違規行為嚴厲打擊、一追到底，努力營造融資更規範、投資更安心的市

場生態環境。



同比增長０﹒５％，１月ＣＰＩ漲幅擴大

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國家統計局２月９日發布數據顯示，２０２５年１月，全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比上

漲０﹒５％，環比上漲０﹒７％；全國工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）同比下降２﹒３％，

環比下降０﹒２％。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，１月，受春節因素影響，全國

ＣＰＩ漲幅擴大，環比由上月持平轉為上漲０﹒７％，同比漲幅由上月的０﹒１％擴大至

０﹒５％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ連續第四個月回升，１月環比上漲０﹒５％，同比

上漲０﹒６％，漲幅均比上月有所擴大。





《上海證券報》



深入落實推動新時代東北全面振興戰略部署

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國家主席習近平在聽取吉林省委和省政府工作匯報時強調，吉林要深入落實黨中央關於推動新時

代東北全面振興的戰略部署，牢牢把握東北在維護國家「五大安全」中的重要使命，堅持把發展

立足點放在高質量發展上，完整準確全面貫徹新發展理念，積極服務和融入新發展格局，進一步

全面深化改革開放，抓住機遇、乘勢而上，勇於創新、苦干實干，在中國式現代化建設中展現更

大作為。



中國證監會召開投資者座談會

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證監會黨委書記、主席吳清２月７日到證券營業部調研投資者教育基地並主持召開投資者座談會

，吳清表示，證監會將牢牢把握中小投資者佔絕大多數的基本市情，持續加強與各類投資者溝通

，及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，不斷健全投資者保

護長效機制，對各類違法違規行為嚴厲打擊、一追到底，努力營造融資更規範、投資更安心的市

場生態環境。



長線資金密集出手，資本市場「長錢長投」生態可期

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長線資金正在火速集結，借道ＥＴＦ快速入市。開年以來，養老金產品、企業年金、央企國資等

紛紛現身ＥＴＦ前十大持有人名單。公募基金自購旗下指數基金也超２億元人民幣。在業內人士

看來，指數基金成為中長期資金入市的重要渠道，有助於構建資本市場長錢長投生態。





《證券時報》



深入落實推動新時代東北全面振興戰略部署

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在聽取吉林省委和省政府工作匯報時強調，吉

林要深入落實黨中央關於推動新時代東北全面振興的戰略部署，牢牢把握東北在維護國家「五大

安全」中的重要使命，堅持把發展立足點放在高質量發展上，完整準確全面貫徹新發展理念，積

極服務和融入新發展格局，進一步全面深化改革開放，抓住機遇、乘勢而上，勇於創新、苦干實

干，在中國式現代化建設中展現更大作為。



健全投資者保護長效機制，嚴厲打擊違法違規行為

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證監會黨委書記、主席吳清近日到證券營業部調研投資者教育基地並主持召開投資者座談會。吳

清表示，證監會將及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，不

斷健全投資者保護長效機制，對各類侵害投資者合法權益的違法違規行為嚴厲打擊、一追到底。



春節票房破紀錄收官，下沉市場消費加速崛起

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２０２５年電影春節檔票房破紀錄收官，三四線城市以超五成的票房佔比再次為電影市場提供了

增長引擎。綜合多家平台數據看，自２０２３年以來，三四線城市連續三年撐起春節檔票房的半

壁江山，顯示出下沉市場消費潛力的持續釋放。（ｒｙ）

