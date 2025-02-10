《神州經脈》對美加徵關稅生效，王毅訪英重啟戰略對話，滬指連升

《神州經脈》美國總統特朗普計劃對所有進口的鋼鐵和鋁加徵２５％的關稅，料進一步擴大

貿易戰範圍，而在今日（１０日）凌晨，中國對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車

等商品加徵１０％－１５％的關稅正式生效。不過，外圍帶給市場的困擾，被ＤｅｅｐＳｅｅｋ

引發的ＡＩ概念熱消化，滬深股市齊收高，滬指收升０﹒５６％，報３３２２﹒１７點，連升三

日；深成指亦升０﹒５２％，創業板指升０﹒４４％。兩市全天成交１﹒７３萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日縮量２２９４億元或１２％。



特朗普新關稅威脅令美元指數走強，不過中間價繼續維穩。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日收報７﹒３０７７，較上個交易日４時３０分收盤價跌１８８點子，創１月２０

日以來三周新低，全日在７﹒２９５０至７﹒３０９０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１７０７，較上個交易日跌８點子，創１月２３日以來逾兩周新低，和市場預測偏離擴至

１３４３點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 央視旗下「玉淵譚天」報道指，在中國對美加徵關稅生效這一天，中國貿促會帶著涉及礦

產能源、石油化工、機械製造等行業的３０多家內地知名企業前往哈薩克，組織雙方企業簽署合

作意向。該３０多家企業當中，來自能源領域的佔最多，達三分之一，包括中國石油天然氣股份

有限公司、中國海洋石油集團有限公司、中國石油化工集團有限公司等。這些公司將與哈薩克企

業在油汽貿易、清潔能源等領域簽署合作意向。接下來貿促會還將帶著中國企業前往中東、中亞

、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。



２﹒ 中國外交部網站發文宣布，應英國外交大臣林德偉（內地譯「拉米」）、愛爾蘭副總理兼

外交貿易部長哈里斯、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅

將於２月１２日至１７日訪問英國並同英方舉行第十次中英戰略對話，訪問愛爾蘭，赴德國出席

第６１屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立

場。這將是２０１８年以來首次舉行中英戰略對話。英國財政大臣李韻晴曾在上月較早時訪華，

重啟自２０１９年後凍結的中英經濟財金對話。



３﹒ 工信部最新發文表示，內地三家基礎電信企業中國移動、中國電信及中國聯通，均全面接

入ＤｅｅｐＳｅｅｋ開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的ＤｅｅｐＳｅｅｋ

－Ｒ１模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。此外，美國總統特朗普當

地時間７日表示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ不會對美國國安構成威脅，美國最終可以從

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的人工智能創新中受益，ＡＩ將要便宜得多。對於ＤｅｅｐＳｅｅｋ在國際引

起廣泛關注，中國外交部發言人郭嘉昆今日例行記者會上表示，中方願同各方加強人工智能交流

合作，共同深度求索。



４﹒ 國家移民管理局今天公告，即日起，實施東盟國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策。馬

來西亞、印尼、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等１０個東盟國家的

旅遊團（２人及以上），持普通護照經中國境內旅行社組織接待，可由西雙版納嘎灑國際機場口

岸、磨憨鐵路口岸、磨憨公路口岸免辦簽證整團入境出境，活動範圍為雲南省西雙版納州行政區

域，停留時間不超過６天。



５﹒ 兩大央企－－東風汽車集團、兵器裝備集團傳出最新動作，正在與其他國資央企集團籌劃

重組事項。昨晚東風系和兵裝系旗下共９家上市公司陸續披露公告稱，控股股東或間接控股股東

將發生變化。該９家上市公司分別為東風汽車集團旗下的東風股份和東風科技，兵器裝備集團旗

下的長安汽車、東安動力、湖南天雁、建設工業、中光學、華強科技和長城軍工。



６﹒ 據內媒《新浪財經》報道，喜茶近日暫停門店加盟申請，指此次決定經過深思熟慮，強調

新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。喜茶並在內部發布全員郵

件，指２０２５年喜茶將繼續堅持差異化戰略，包括「拒絕無意義的門店規模內捲」，指在產品

品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模可能

更多的是對增長、對資本的執念，既不是用戶的需求，也不是合夥人的需求，「甚至是一種對合

夥人的傷害」。



７﹒ 據「中國廣州發布」微信公眾號消息，廣州市海珠區正在建設琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂

直起降場，而海珠（琶洲）低空飛行運營中心料今年年中投入使用，屆時將開通琶洲直升機運營

中心至廣州白雲國際機場、增城、從化、南沙，以及佛山、東莞、江門、珠海、深圳、香港、澳

門等城際間的低空航線，日均飛行１００架次至１５０架次。屆時，從琶洲出發，僅需９分鐘即

可抵達白雲機場，前往香港機場也僅需２６分鐘；其中機場線票價估計約為４５０元至６２０元

。



８﹒ 上海市政府介紹２０２５「樂．上海」服務消費券發放事宜，指本輪服務消費券投入市級

財政資金５億元，資金分配為：餐飲３﹒６億元、旅遊９０００萬元、電影３０００萬元、體育

２０００萬元。消費者最早可於２月２２日報名參加餐飲、旅遊消費券的搖號，所有消費券於３

月１日起核銷，於６月發放完畢。其中，餐飲與旅遊消費券通過銀聯雲閃付、支付寶、微信支付

發放；電影消費券通過淘票票、貓眼兩大購票平台發放；體育消費券通過「來滬動｜健身地圖」

平台發放。（ｓｌ）

