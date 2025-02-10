《鍾之日記》ＤＳ點金，資金回流

《鍾之日記》２月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美關稅戰２﹒０打響，對資本市場帶來衝擊，不過近期中國ＡＩ企業ＤｅｅｐＳｅｅｋ（

簡稱ＤＳ）橫空出世，推出免費商用的開源大模型，且訓練成本相較同類產品更低，在國際市場

上引發的轟動似乎蓋過了關稅戰。投資者更為關注中國的科企股。



最新數據顯示，以中概互聯網股票為主要跟蹤標的、成分股包括阿里巴巴、騰訊、拼多多、

美團等熱門中概股、規模超６２億美元、目前海外規模最大的中國股票ＥＴＦ－－ＫＷＥＢ，２

月以來，重獲資金淨流入，達３﹒５億美元；其中２月６日單日流入量達２﹒８億美元。根據高

盛的數據，中國股票（包括在岸和離岸）在１月份出現一定淨買入，風險偏好上升，多空比率從

近期高點回落，整體來看，全球資金對中國的配置仍處於５年低點區間。截至１月２９日當周，

中國內地股票基金四周內獲淨流入３４億美元，帶動整體新興市場股票基金資金呈現淨流入態勢

。從行業來看，科技基金的資金流入最大，其次是金融、工業和消費品。



港股上周升９０８點收近四個月高，今日在科技股護盤下，全日高開高走，恒生指數收報

２１５２１，升３８８點或１﹒８％，三連升，盤中高見２１５３９點，創去年１０月１０日以

來新高，主板成交近２４２５億元。



＊滬指縮量升０﹒５６％，ＡＩ概念持續大漲＊



美國總統特朗普計劃對所有進口的鋼鐵和鋁加徵２５％的關稅，料進一步擴大貿易戰範圍。

同時，美國對中國小包裹取消關稅豁免政策再度生變，特朗普以行政命令押後徵稅，稱直至美國

海關有能力處理相關關稅為止。今日凌晨，中國針對美國的反制措施，對美國原油、液化天然氣

、農業機械、大排量汽車等商品加徵的關稅正式生效。



外圍帶給市場的困擾，被ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ概念熱消化，滬深股市齊收高，滬指

收升０﹒５６％，報３３２２﹒１７點，連升三日；深成指亦升０﹒５２％，創業板指升

０﹒４４％。兩市全天成交１﹒７３萬億元人民幣，較上個交易日縮量１２％。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ問世後吸全球目光的同時也引來各國忌憚，印度、澳洲、意大利和南韓等

多個國家，政府機構紛紛採取禁用或限制措施，美國議員也提出新法案，禁止聯邦政府設備使用

ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型。但美國總統特朗普另有說法，他認為ＤｅｅｐＳｅｅｋ不會對國家安

全構成威脅，美國最終或可受益。Ａ股ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念強勢帶領下，ＡＩ應用相關板塊均

走強，智譜ＡＩ漲７％，算力板塊升逾５％。下跌方面，煤炭、電力、銀行及保險逆市調整，今

日市場個股升多跌少，滬深近３９００隻個股上漲。



＊資金熱炒ＤｅｅｐＳｅｅｋ，電信醫療齊受惠＊



踏入蛇年以來，ＤｅｅｐＳｅｅｋ的熱度居高不下，國內科企巨頭華為、京東、百度、阿里

雲等紛紛接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型，多家海外科技廠商英偉達、亞馬遜和微軟等也陸續接入

該模型。情況引多國政府部門注意，今天就連中國外交部亦落場評論，稱中方積極推動人工智能

普惠發展，願同各方加強人工智能交流合作，實現各國共享智能紅利。



三大基礎電信企業中國移動（００９４１）、中國電信（００７２８）、中國聯通

（００７６２）亦全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對

熱門的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。

清華大學新聞學院和人工智能學院雙聘教授沈陽表示，因為短時間內湧入的用戶量巨大，以及帶

寬限制、網絡攻擊等因素，ＤｅｅｐＳｅｅｋ近期經常出現「宕機」，通過三大運營商的雲計算

平台可以給用戶提供更快、更穩定的使用體驗。



今日三電信商盤中股價皆破頂，中移動及中聯通全日收升約２﹒２％，中電信則漲４﹒３％

。



另外，醫療賽道緊隨其後，方舟健客（０６０８６）、醫渡科技（０２１５８）等數字醫療

領域的頭部企業先後官宣接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，推動ＡＩ醫療加速落地。醫渡科技６日宣布，

已將ＤｅｅｐＳｅｅｋ整合至公司自主研發的「ＡＩ醫療大腦」ＹｉｄｕＣｏｒｅ。根據醫渡科

技官微消息，ＹｉｄｕＣｏｒｅ接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ後，有效打通數據與場景之間的壁壘，為

研究、診療及公共健康三大類場景提供強有力的智能化支持，同時助力醫療保健服務的成本降低

。醫渡科技今日彈逾２５％，方舟健客也升７﹒３％，?瞳科技（０２２５１）升逾一成。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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