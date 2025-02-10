  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2025 09:00

《提振Ａ股》吳清與十位投資者代表交流，健全投資者保護長效機制

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中證監主席吳清近日主持召開投資者座談會，與１０名投資者
代表交流，就加強投資者權益保護、促進資本市場高質量發展充分聽取意見建議。吳清表示，中
證監將及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，不斷健全投資
者保護長效機制，對各類侵害投資者合法權益的違法違規行為嚴厲打擊、一追到底。
　
　　吳清強調，投資者是市場之本，保護投資者合法權益是證券監管的首要任務。中證監將堅持
問需於市場、問計於市場、問道於市場，牢牢把握中小投資者佔絕大多數的基本市情，持續加強
與各類投資者溝通，及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，
不斷健全投資者保護長效機制，對各類違法違規行為嚴厲打擊，努力營造融資更規範、投資更安
心的市場生態環境，推動資本市場高質量發展不斷邁上新台階。
　
　　座談中，與會投資者代表表示，隨著新「國九條」和資本市場「１＋Ｎ」政策文件落地實施
，政策效果日益顯現，市場生態持續改善，投資者對資本市場長期健康發展的信心明顯增強。投
資者代表圍繞進一步嚴把上市公司入口關、更加精準支持優質企業上市、正確看待並健全量化交
易監管、深化公募基金改革、提高證券違法犯罪成本、加強資本市場負面不實輿情快速反應和處
置等提出意見建議。（ｒｙ）

【你點睇？】渣馬4名內地跑手被取消資格，4人同屬一個經理人，號碼布疑被調換，你認為主辦方應否酌情處理？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek降AI門檻，打破巨企壟斷利普及

07/02/2025 08:11

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處