《提振Ａ股》吳清與十位投資者代表交流，健全投資者保護長效機制

《經濟通通訊社１０日專訊》中證監主席吳清近日主持召開投資者座談會，與１０名投資者

代表交流，就加強投資者權益保護、促進資本市場高質量發展充分聽取意見建議。吳清表示，中

證監將及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，不斷健全投資

者保護長效機制，對各類侵害投資者合法權益的違法違規行為嚴厲打擊、一追到底。



吳清強調，投資者是市場之本，保護投資者合法權益是證券監管的首要任務。中證監將堅持

問需於市場、問計於市場、問道於市場，牢牢把握中小投資者佔絕大多數的基本市情，持續加強

與各類投資者溝通，及時回應投資者關切，進一步推動上市公司增強回報投資者的意識和能力，

不斷健全投資者保護長效機制，對各類違法違規行為嚴厲打擊，努力營造融資更規範、投資更安

心的市場生態環境，推動資本市場高質量發展不斷邁上新台階。



座談中，與會投資者代表表示，隨著新「國九條」和資本市場「１＋Ｎ」政策文件落地實施

，政策效果日益顯現，市場生態持續改善，投資者對資本市場長期健康發展的信心明顯增強。投

資者代表圍繞進一步嚴把上市公司入口關、更加精準支持優質企業上市、正確看待並健全量化交

易監管、深化公募基金改革、提高證券違法犯罪成本、加強資本市場負面不實輿情快速反應和處

置等提出意見建議。（ｒｙ）

