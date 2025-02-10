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AH股新聞

10/02/2025 09:10

【ＡＩ】內地三大電訊商全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型

　　《經濟通通訊社１０日專訊》工信部最新發文表示，內地三家基礎電信企業中國移動、中國
電信及中國聯通，均全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針
對熱門的ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放

　
　　研究機構ＱｕｅｓｔＭｏｂｉｌｅ數據顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ在１月２８日的日活躍用戶
數首次超越豆包，隨後在２月１日突破３０００萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。
　
　　另值得留意的是，ＤｅｅｐＳｅｅｋ官網顯示，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ３　ＡＰＩ服務的
４５天優惠價格體驗期已結束，從２月９日開始將調整為新的價格：每百萬輸入ｔｏｋｅｎｓ　
０﹒５元人民幣（緩存命中）╱２元人民幣（緩存未命中），每百萬輸出ｔｏｋｅｎｓ　８元人
民幣。
　
＊特朗普指ＤｅｅｐＳｅｅｋ不構成國安威脅＊
　
　　上周，有美國國會議員計劃推出跨黨派法案，禁止在美國政府設備上使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ
。此前，已有安全專家指ＤｅｅｐＳｅｅｋ將用戶數據直接發送給中國通訊商，對國家安全構成
威脅。惟美國總統特朗普在白宮被記者問到ＤｅｅｐＳｅｅｋ相關話題時說，ＤｅｅｐＳｅｅｋ
不會對美國國安構成威脅，美國最終可以從這家中國初創企業的人工智能創新中受益，這會便宜
很多。（ｒｙ）

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