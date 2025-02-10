《中國要聞》中國鹽湖正式揭牌，為國內最大鉀鹽和鋰鹽湖生產基地

《經濟通通訊社１０日專訊》經過近一年的籌備，承擔世界級鹽湖產業基地建設任務的中國

鹽湖工業集團有限公司（以下簡稱中國鹽湖）正式揭牌成立。



據中國五礦集團周五（９日）消息，２月８日，中國鹽湖揭牌儀式在青海省西寧市舉行。除

了此前控股收購的鹽湖股份（深：０００７９２），青海匯信資產管理有限責任公司、五礦鹽湖

有限公司也一並裝入中國鹽湖，這家新央企的員工人數共１﹒５萬餘人。



國務院國資委秘書長莊樹新在揭牌儀式上表示，中國鹽湖的成立是建設世界級鹽湖產業基地

的全新起點。



２０２４年１０月２４日，中國鹽湖在青海西寧註冊成立，註冊資本１００億元人民幣，中

國五礦為控股股東，持股５３％；青海國投持股２８﹒２７％，青海省國資委持股１８﹒７３％

。



據悉，完成關鍵資產重組後，中國鹽湖成為全國最大的鉀鹽和鹽湖鋰鹽生產基地，包括全國

最大鋰鹽湖察爾汗鹽湖和大型礦床裏坪鹽湖，采礦面積近４０６０平方公里，擁有全套氯化鉀加

工技術和世界領先的鹽湖提鋰規模化生產技術。中國鹽湖現有年產５３０萬噸鉀肥、５﹒８萬噸

鋰鹽、百萬噸鹽湖化工產品的產能。（ｊｑ）

