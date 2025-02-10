《大灣區》廣州海珠低空飛行運營中心年中投用，２６分鐘到香港

《經濟通通訊社１０日專訊》據「中國廣州發布」微信公眾號消息，廣州市海珠區正在建設

琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂直起降場，海珠（琶洲）低空飛行運營中心預計將於今年年中投入使

用。屆時，從琶洲出發，僅需９分鍾即可抵達白雲機場，前往香港機場也僅需２６分鍾。



若航工業技術有限公司主席呂勇介紹，海珠（琶洲）低空飛行運營中心項目主要包括垂直起

降坪及低空飛行運營平台、配套設施等基礎建設，航空器（直升機）飛行運營，全面覆蓋應急救

援、空中遊覽、商務出行等多種功能。



項目建成後，將開通琶洲直升機運營中心至廣州白雲國際機場、增城、從化、南沙，以及佛

山、東莞、江門、珠海、深圳、香港、澳門等城際間的低空航線，日均飛行１００架次至１５０

架次。



據了解，通行時間大幅縮減是最為突出的優勢。以琶洲客運碼頭為出發點，若選擇開車前往

白雲國際機場，大約用時６０分鍾；若在該碼頭坐船前往香港國際機場，用時需要１２０分鍾。

如果選擇坐直升飛機，去白雲機場只需要９分鍾，而去香港機場也僅需要２６分鍾。預估機場線

票價大約在４５０元人民幣到６２０元人民幣不等。（ｊｑ）

