  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2025 16:17

【大國博弈】中方據報制定美科企反壟斷調查名單，外交部：不了解

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《華爾街日報》報道，中方正在制定一份美國科技公司的名
單，入圍的公司可能面臨反壟斷調查。知情人士稱，中方正在調查英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）和谷
歌（Ｇｏｏｇｌｅ）涉嫌違反反壟斷法，而瞄準的其他美國公司還包括蘋果公司、博通
（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）和半導體設計軟件供應商新思科技（Ｓｙｎｏｐｓｙｓ）。新思科技有一
筆３５０億美元的收購案有待北京方面批准。
　
　　對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，不了解具體情況。中方一貫反對
泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法。中國始終堅持打造市場化、法治化、國際化
的營商環境，中國市場對所有國家一視同仁，對各國企業同等開放。對於，美國總統特朗普稱周
一將宣布向所有進口美國的鋼鋁產品徵收２５％關稅，郭嘉昆回應，具體的問題請向主管部門詢
問，但要強調的是，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。
　　
　　《華爾街日報》的報道指，中國官員制定的美國科技公司反壟斷調查名單，是希望以此影響
在美國總統特朗普的核心圈子裏擁有很大影響力的科技高管。目的是盡可能收集更多「籌碼」，
以便在預計與特朗普政府就美中問題進行的談判中發揮作用，這些問題包括特朗普對中國商品加
徵關稅的措施。（ｊｑ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處