【大國博弈】中方據報制定美科企反壟斷調查名單，外交部：不了解

《經濟通通訊社１０日專訊》據《華爾街日報》報道，中方正在制定一份美國科技公司的名

單，入圍的公司可能面臨反壟斷調查。知情人士稱，中方正在調查英偉達（Ｎｖｉｄｉａ）和谷

歌（Ｇｏｏｇｌｅ）涉嫌違反反壟斷法，而瞄準的其他美國公司還包括蘋果公司、博通

（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）和半導體設計軟件供應商新思科技（Ｓｙｎｏｐｓｙｓ）。新思科技有一

筆３５０億美元的收購案有待北京方面批准。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，不了解具體情況。中方一貫反對

泛化國家安全概念、將經貿科技問題政治化的做法。中國始終堅持打造市場化、法治化、國際化

的營商環境，中國市場對所有國家一視同仁，對各國企業同等開放。對於，美國總統特朗普稱周

一將宣布向所有進口美國的鋼鋁產品徵收２５％關稅，郭嘉昆回應，具體的問題請向主管部門詢

問，但要強調的是，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。



《華爾街日報》的報道指，中國官員制定的美國科技公司反壟斷調查名單，是希望以此影響

在美國總統特朗普的核心圈子裏擁有很大影響力的科技高管。目的是盡可能收集更多「籌碼」，

以便在預計與特朗普政府就美中問題進行的談判中發揮作用，這些問題包括特朗普對中國商品加

徵關稅的措施。（ｊｑ）

