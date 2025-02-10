《中國要聞》國務院任命鄒瀾為人行副行長，孫梅君為海關總署署長

《經濟通通訊社１０日專訊》據人社部消息，國務院任免國家工作人員。任命鄒瀾為中國人

民銀行副行長；任命孫梅君（女）為海關總署署長；任命束為為國家認證認可監督管理委員會主

任，鄧志勇為國家標準化管理委員會主任；任命劉國洪為國家林業和草原局（國家公園管理局）

局長；任命黃明、陳軍為中國工程物理研究院副院長，唐立為中國工程物理研究院科技委主任；

任命劉昆為全國社會保障基金理事會理事長。



＊鄒瀾成為人行最年輕副行長＊



出生於１９７４年的鄒瀾是人行最年輕的副行長，此前他是人行貨幣政策司司長，並已於今

年１月成為人行黨委委員。外電曾在１月引述消息人士指，中央已完成對鄒瀾的考察，鄒瀾將升

任成為最年輕人行副行長。



據《財新》此前報道，鄒瀾畢業於復旦大學會計系，早期曾任職人行貨幣政策司、外匯交易

中心，２００３年人行成立金融市場司後被調至該部門，２０１９年７月出任金融市場司司長。

２０２２年５月，鄒瀾接替落馬的孫國峰，出任人行最核心部門－－貨幣政策司的司長。市場對

鄒瀾非常熟悉，他近年先後以人行金融市場司司長、貨幣政策司司長的身份多次亮相人行季度統

計數據新聞發布會以及國新辦發布會，回應貨幣政策、利率、房地產金融等社會熱點問題。



＊孫梅君為海關總署首位女性一把手＊



孫梅君是海關總署首位女性一把手，生於１９６５年７月，四川達州開江人，長期在農口和

食藥安全領域任職，曾任國家市場監督管理總局副局長，２０２０年起到地方歷練，出任北京市

統戰部部長、組織部部長，以及河南省委副書記等職，今年１月回到中央出任海關總署黨委書記

，至今日獲任命為海關總署署長。（ｊｑ）

