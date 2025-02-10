  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2025 17:15

《中國要聞》國務院任命鄒瀾為人行副行長，孫梅君為海關總署署長

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據人社部消息，國務院任免國家工作人員。任命鄒瀾為中國人
民銀行副行長；任命孫梅君（女）為海關總署署長；任命束為為國家認證認可監督管理委員會主
任，鄧志勇為國家標準化管理委員會主任；任命劉國洪為國家林業和草原局（國家公園管理局）
局長；任命黃明、陳軍為中國工程物理研究院副院長，唐立為中國工程物理研究院科技委主任；
任命劉昆為全國社會保障基金理事會理事長。
　
＊鄒瀾成為人行最年輕副行長＊
　
　　出生於１９７４年的鄒瀾是人行最年輕的副行長，此前他是人行貨幣政策司司長，並已於今
年１月成為人行黨委委員。外電曾在１月引述消息人士指，中央已完成對鄒瀾的考察，鄒瀾將升
任成為最年輕人行副行長。
　
　　據《財新》此前報道，鄒瀾畢業於復旦大學會計系，早期曾任職人行貨幣政策司、外匯交易
中心，２００３年人行成立金融市場司後被調至該部門，２０１９年７月出任金融市場司司長。
２０２２年５月，鄒瀾接替落馬的孫國峰，出任人行最核心部門－－貨幣政策司的司長。市場對
鄒瀾非常熟悉，他近年先後以人行金融市場司司長、貨幣政策司司長的身份多次亮相人行季度統
計數據新聞發布會以及國新辦發布會，回應貨幣政策、利率、房地產金融等社會熱點問題。
　
＊孫梅君為海關總署首位女性一把手＊
　
　　孫梅君是海關總署首位女性一把手，生於１９６５年７月，四川達州開江人，長期在農口和
食藥安全領域任職，曾任國家市場監督管理總局副局長，２０２０年起到地方歷練，出任北京市
統戰部部長、組織部部長，以及河南省委副書記等職，今年１月回到中央出任海關總署黨委書記
，至今日獲任命為海關總署署長。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處