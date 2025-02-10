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AH股新聞

10/02/2025 09:19

《神州能源》發改委：新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家發改委、國家能源局９日聯合發布《通知》稱，新能源項
目（風電和太陽能發電）上網電量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成。《通
知》明確了新能源可持續發展價格結算機制的電量規模、機制電價和執行期限；同時指出，這項
改革對居民、農業用戶電價水平沒有影響，這些用戶用電仍執行現行目錄銷售電價政策。對於工
商業用戶，靜態估算，預計改革實施首年全國工商業用戶平均電價與上年相比基本持平，電力供
需寬鬆、新能源市場價格較低的地區可能略有下降，後續工商業用戶電價將隨電力供需、新能源
發展等情況波動。
　
　　《關於深化新能源上網電價市場化改革通知》指出，新能源參與電力市場交易後，在市場外
建立差價結算的機制，納入機制的新能源電價水平。對納入機制的電量，市場交易均價低於或高
於機制電價的部分，由電網企業按規定開展差價結算，結算費用納入當地系統運行費用。
　
　　此外，提出在實施新能源可持續發展價格結算機制時，區分存量和增量，實行不同的政策。
存量項目和增量項目以今年６月１日為節點劃分；其中，今年６月１日以前投產的存量項目，通
過開展差價結算，實現電價等與現行政策妥善銜接。
　
　　就改革原因，有關負責人在答記者問中提到，「隨著新能源大規模發展，新能源上網電價實
行固定價格，不能充分反映市場供求，也沒有公平承擔電力系統調節責任，矛盾日益突顯」。
　
　　至於建立新能源可持續發展價格結算機制，有關負責人稱，通過這種「多退少補」的差價結
算方式，讓企業能夠有合理穩定的預期，從而促進行業平穩健康發展，助力「雙碳」目標的實現
。（ｃｔ）

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