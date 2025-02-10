【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ進軍中東，沙特阿美數字數據中心運營

《經濟通通訊社１０日專訊》據《新浪科技》報道，中國人工智能公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ已
開始在沙特阿拉伯達曼的阿美公司數字數據中心運營。
２月９日，沙特阿拉伯在利雅得ＬＥＡＰ技術大會上公布價值１４９億美元的科技投資和戰
略夥伴關係。包括１０９億美元用於Ａｌ基礎設施和初創企業資金，同時Ｇｒｏｇ將投資１５億
美元在沙特建立世界上最大的以ＡＩ為中心的數據中心，標誌著該國ＡＩ和數字基礎設施戰略的
擴張。（ｃｔ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
10/02/2025 12:06
《經濟通通訊社１０日專訊》據《新浪科技》報道，中國人工智能公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ已
開始在沙特阿拉伯達曼的阿美公司數字數據中心運營。
２月９日，沙特阿拉伯在利雅得ＬＥＡＰ技術大會上公布價值１４９億美元的科技投資和戰
略夥伴關係。包括１０９億美元用於Ａｌ基礎設施和初創企業資金，同時Ｇｒｏｇ將投資１５億
美元在沙特建立世界上最大的以ＡＩ為中心的數據中心，標誌著該國ＡＩ和數字基礎設施戰略的
擴張。（ｃｔ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N