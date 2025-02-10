《Ａ股行情》上月ＣＰＩ結束放緩，滬綜指高開０﹒１３％

《經濟通通訊社１０日專訊》受春節假期提前影響，內地１月居民消費價格指數（ＣＰＩ）

按年上升０﹒５％，高於市場預期，並結束連續４個月放緩趨勢；按月則由去年１２月持平轉為

升０﹒７％，按年漲幅和按月漲幅分別創５個月和１１個月高點。同時，１月工業生產者出廠價

格指數（ＰＰＩ）按年下跌２﹒３％，跌幅與１２月持平，遜於市場預計的跌幅收窄至２﹒１％

。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開０﹒１３％，報３３０８﹒０４點，深成指高開

０﹒３１％，創業板指高開０﹒４３％。



不過，《彭博經濟研究》認為中國１月份ＣＰＩ上漲的勢頭不太可能持續，因為這很大程

度上是由假期相關的消費需求推動價格暫時性大幅上升。事實上，２月ＣＰＩ還可能會因為春節

因素再度轉為通縮－－去年的春節假期是在２月份，抬高了比較基數。雖然通縮讀數可能也不會

持久，但根本趨勢是消費價格疲軟。中國仍需更多提振需求的刺激措施出台。



放眼外圍，美國關稅威脅反復無常。美國總統特朗普於當地時間上周五（７日）簽署行政命

令，押後對來自中國內地及香港的包裹取消「小額豁免」條款，即延後對小額包裹徵稅，直至美

國海關有能力處理向該等小額包裹徵收關稅為止。特朗普又表示，計劃周一（１０日）宣布對所

有鋼、鋁進口採取２５％的關稅措施，還計劃在本周公布會影響到「每一個人」的對等關稅。



市場分析認為，美對所有鋼、鋁進口採取２５％的關稅，對中國而言，這一威脅可能是雷聲

大雨點小。考慮到現有關稅情況，在嚴格適用的「對等」模式下，美國沒有對中國商品加徵關稅

的空間。而今日是中國對美國反制徵收關稅的生效日，中國對原產於美國的煤炭、液化天然氣加

徵１５％關稅，對原產於美國的原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵１０％關稅。



人民銀行公布，今日進行２１５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有

４４９０億元逆回購到期，即今日淨回籠２３４０億元，為春節後連續四個交易日收水。

（ｒｙ）

