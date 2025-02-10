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AH股新聞

10/02/2025 11:43

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３％，ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念續漲

　　《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股三大指數早盤走勢分化，滬綜指震盪拉漲，上午收升
０﹒３１％，報３３１３﹒７５點，深成指、創業板指走勢稍弱，分別收跌０﹒１％及
０﹒３５％。滬深兩市半天成交１１１０６億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交減
少３６８億元或３﹒２％。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股連續多個交易日走強，上午飆逾６％，雲從科技
（滬：６８８３２７）、每日互動（深：３００７６６）、優刻得（滬：６８８１５８）升
２０％封板。ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆火，引發多國發布禁令封殺，意大利、澳洲、南韓政府部門質
疑其安全性，下令禁止使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ。美國國會眾議院２月６日也提出一項議案，旨在
禁止美國聯邦政府的電子設備安裝使用ＤｅｅｐＳｅｅｋ。
　
　　不過，美國總統特朗普最新發聲指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ不會對美國家安全構成威脅，認為美
國最終可以從這家初創企業的人工智能創新中「受益」。
　
　　另外，醫渡科技、方舟健客、萬達信息（深：３００１６８）等數字醫療領域的頭部企業先
後官宣接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，推動ＡＩ醫療加速落地。萬達信息上午升１４﹒７％，思創醫惠
（深：３０００７８）及創業慧康（深：３００４５１）漲停。
　
　　國企改革有新進展，兩大央企東風汽車集團及中國兵器裝備集團同日宣布計劃重組，由於兩
企同在汽車領域布局，引發市場對兩者整合的憧憬。東風系、兵裝系集體走強，東風股份
（滬：６００００６）、東風科技（滬：６０００８１）、東安動力（滬：６００１７８）及長
城軍工（滬：６０１６０６）漲停，長安汽車（深：０００６２５）升５﹒５％。（ｒｙ）

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