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10/02/2025 13:36

《Ａ股行情》Ａ股三大指數齊升，滬綜指午後揚０﹒４７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股三大指數午後全數升，滬綜指揚０﹒４７％，報
３３１９﹒０８點，深成指升０﹒３２％，創業板指升０﹒１８％，滬深３００指數０﹒１３％
。上海Ｂ股跌０﹒２６％，深圳Ｂ股走高０﹒１％。互聯網、ＡＩ概念持續強勢。（ｒｙ）

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