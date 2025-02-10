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AH股新聞

10/02/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５６％三連升，ＡＩ、算力集體走高

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普計劃對所有進口的鋼鐵和鋁加徵２５％的關稅
，料進一步擴大貿易戰範圍。同時，美國對中國小包裹取消關稅豁免政策再度生變，特朗普以行
政命令押後徵稅，稱直至美國海關有能力處理相關關稅為止。今日凌晨，中國針對美國的反制措
施，對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等商品加徵的關稅正式生效。
　
　　外圍帶給市場的困擾，被ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ概念熱消化，滬深股市齊收高，滬指
收升０﹒５６％，報３３２２﹒１７點，連升三日；深成指亦升０﹒５２％，創業板指升
０﹒４４％。兩市全天成交１﹒７３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２２９４億元
或１２％。
　
　　ＤｅｅｐＳｅｅｋ問世後吸全球目光的同時也引來各國忌憚，印度、澳洲、意大利和南韓等
多個國家，政府機構紛紛採取禁用或限制措施，美國議員也提出新法案，禁止聯邦政府設備使用
ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型。但美國總統特朗普另有說法，他認為ＤｅｅｐＳｅｅｋ不會對國家安
全構成威脅，美國最終或可受益。Ａ股ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念強勢帶領下，ＡＩ應用相關板塊均
走強，智譜ＡＩ漲７％，算力板塊升逾５％。
　
　　每日互動（深：３００７６６）五天四度漲停，公司稱上市後專注於數據智能領域，在
ＤｅｅｐＳｅｅｋ　２﹒５的時候就做了深度集成，在３﹒０版本更進行了深化。它的每個版本
，公司是在第一時間集成。中國（溫州）數安港近日發布了全國首個基於可信數據空間和
ＤｅｅｐＳｅｅｋ的可控大模型服務，為各行業提供更為安全、高效的大模型應用解決方案，公
司也深度參與。此外，公司表示和幻方和ＤｅｅｐＳｅｅｋ都沒有股權關係，幻方的一個重要股
東曾是公司的創始核心骨幹成員。
　
　　下跌方面，煤炭、電力、銀行及保險逆市調整，今日市場個股升多跌少，滬深近３９００隻
個股上漲。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９０１﹒０６　　＋０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３２２﹒１７　　＋０﹒５６　　　　６７７０﹒３８　　
　　深證成指　　１０６３１﹒２５　＋０﹒５２　　　１０５３７﹒９０　　
　　創業板指　　２１８３﹒８８　　＋０﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０３６﹒７７　　＋１﹒７６　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６７﹒１７　　－０﹒０４　　　　　１﹒６７　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０９﹒５８　　＋０﹒１９　　　　　１﹒３０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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