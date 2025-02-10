《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５６％三連升，ＡＩ、算力集體走高

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普計劃對所有進口的鋼鐵和鋁加徵２５％的關稅

，料進一步擴大貿易戰範圍。同時，美國對中國小包裹取消關稅豁免政策再度生變，特朗普以行

政命令押後徵稅，稱直至美國海關有能力處理相關關稅為止。今日凌晨，中國針對美國的反制措

施，對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等商品加徵的關稅正式生效。



外圍帶給市場的困擾，被ＤｅｅｐＳｅｅｋ引發的ＡＩ概念熱消化，滬深股市齊收高，滬指

收升０﹒５６％，報３３２２﹒１７點，連升三日；深成指亦升０﹒５２％，創業板指升

０﹒４４％。兩市全天成交１﹒７３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量２２９４億元

或１２％。



ＤｅｅｐＳｅｅｋ問世後吸全球目光的同時也引來各國忌憚，印度、澳洲、意大利和南韓等

多個國家，政府機構紛紛採取禁用或限制措施，美國議員也提出新法案，禁止聯邦政府設備使用

ＤｅｅｐＳｅｅｋ大模型。但美國總統特朗普另有說法，他認為ＤｅｅｐＳｅｅｋ不會對國家安

全構成威脅，美國最終或可受益。Ａ股ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念強勢帶領下，ＡＩ應用相關板塊均

走強，智譜ＡＩ漲７％，算力板塊升逾５％。



每日互動（深：３００７６６）五天四度漲停，公司稱上市後專注於數據智能領域，在

ＤｅｅｐＳｅｅｋ ２﹒５的時候就做了深度集成，在３﹒０版本更進行了深化。它的每個版本

，公司是在第一時間集成。中國（溫州）數安港近日發布了全國首個基於可信數據空間和

ＤｅｅｐＳｅｅｋ的可控大模型服務，為各行業提供更為安全、高效的大模型應用解決方案，公

司也深度參與。此外，公司表示和幻方和ＤｅｅｐＳｅｅｋ都沒有股權關係，幻方的一個重要股

東曾是公司的創始核心骨幹成員。



下跌方面，煤炭、電力、銀行及保險逆市調整，今日市場個股升多跌少，滬深近３９００隻

個股上漲。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９０１﹒０６ ＋０﹒２１

上證指數 ３３２２﹒１７ ＋０﹒５６ ６７７０﹒３８

深證成指 １０６３１﹒２５ ＋０﹒５２ １０５３７﹒９０

創業板指 ２１８３﹒８８ ＋０﹒４４

科創５０ １０３６﹒７７ ＋１﹒７６

Ｂ股指數 ２６７﹒１７ －０﹒０４ １﹒６７

深證Ｂ指 １２０９﹒５８ ＋０﹒１９ １﹒３０

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