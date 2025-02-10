《中國要聞》醫保局藥監局回應集採藥品療效質疑：多是主觀感受

《經濟通通訊社１０日專訊》國家集體採購藥品近期被指療效不穩、質量欠佳，出現服藥後
「血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉」等問題，而且難覓進口原研藥。北京、上海醫療界多名政協
委員提案呼籲加強集採藥品上市後監管，並為原研藥留下通道。國家醫保局、國家藥監局昨日公
開回應相關提案指，帶隊赴上海７家醫院調研後證實，集採藥品並不存在「血壓不降、麻藥不睡
、瀉藥不瀉」質量風險，這些說法「多來自他人轉述和主觀感受」，而臨床收集到的不良反應個
案當中既有原研藥，也有仿製藥，而不良反應均未超出藥品說明書和文獻報道的範圍。
有關回應指出，春節前的１月２１日，國家醫保局負責人帶隊，聯合衛生健康、工業信息化
、藥品監管部門，前往上海瑞金醫院、仁濟醫院、中山醫院等７家醫院，當面聽取外科、內科、
麻醉科、藥劑科等科室醫護人員的意見，包括在臨床一線使用各類集採藥品時對藥品療效和質量
的感受。
＊上海調研結果未見集採藥實際療效有問題＊
針對「降壓藥血壓不降」的說法，回應稱，瑞金醫院提供了該院參與的苯磺酸氨氯地平集採
中選仿製藥與原研藥對比的臨床真實世界研究成果，顯示針對原發性高血壓患者，採用原研及仿
製氨氯地平治療均能獲得較好效果，可有效降低血壓水平，且安全性相當。
至於「麻醉藥不睡」，回應指，一名接受調研的醫院麻醉科臨床醫生稱，醫院每個月平均
２０００多台手術，麻醉藥在集採前後用法用量沒有大變化，誘導劑、鎮靜藥、肌鬆藥等各種類
型的麻醉藥都沒有太大變化。另有接受調研的一家醫院領導表示，「我院不存在『麻藥不睡』的
問題」。
瑞金醫院則對第九批集採麻醉藥「丙泊酚乳狀注射液」的使用記錄進行回顧性比較－－
２０２３年１２月和２０２４年１２月肝膽外科病區接受全身麻醉的腹腔鏡膽囊切除術患者。從
麻醉全過程看，原研藥與集採仿製藥平均麻醉藥用量無統計學差異；單獨看其中的麻醉誘導期（
麻醉全過程的起始階段），集採仿製藥平均用量１５７ｍｇ，原研藥平均用量１４６ｍｇ。在未
發現「麻藥不睡」、人均丙泊酚總用量無差異的情況下，麻醉誘導期仿製藥人均用量略有增加，
需收集更多數據分析研判。
對於「瀉藥不瀉」，回應稱，據國家醫保局等部門了解，用於腸道準備的瀉藥主要是複方聚
乙二醇電解質散劑，此藥是第十批集採新納入的品種，２０２４年１２月３０日剛剛公布中選結
果，目前尚處於落地執行前的準備階段，即相關醫院和醫護人員尚未使用「集採後的瀉藥」。瑞
金醫院及其他幾家醫院均反映，未收到臨床一線關於「瀉藥不瀉」的相關反饋。接受調研的某三
甲醫院結直腸外科主任亦稱，多年來做腸鏡準備的２種瀉藥都是國產藥，沒聽說過「瀉藥不瀉」
的情況。（ｓｌ）
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