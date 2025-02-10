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AH股新聞

10/02/2025 10:27

《中國要聞》喜茶暫停門店加盟申請：低價內捲、規模內捲毫無意義

　　《經濟通通訊社１０日專訊》喜茶據報近日暫停門店加盟申請。據內媒《新浪財經》報道，
喜茶方面回應稱，此次決定經過深思熟慮，「當前我們的確已經暫時停止接受事業合夥申請」，
又強調新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義，「接下來我們將以
門店體驗與品牌內容為核心，攜手並支持喜茶現有事業合夥人更好地服務用戶」
　
　　報道並指，喜茶在內部同步發布全員郵件，指２０２５年喜茶將繼續堅持差異化戰略，具體
舉措之一包括「拒絕無意義的門店規模內捲，暫時停止接受事業合夥申請」。內部郵件稱，在產
品品牌高度同質化、門店數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模，
可能更多的是對增長、對資本的執念，「這既不是用戶的需求，也不是合夥人的需求，甚至是一
種對合夥人的傷害」。
　
　　報道引喜茶方面的資料顯示，在中國內地，事業合夥門店飲品理論毛利率為６０％，實際毛
利率或會受產品銷售結構、渠道銷售佔比、經營損耗、活動折扣率等因素影響。以單店合作模式
為例，不計門店租金和裝修費用，合夥人前期投資預算合計約需３０萬元人民幣；在門店運營期
間，若門店月總實收入滿６萬元人民幣，合夥人還需繳納１％運營管理費。（ｓｌ）

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