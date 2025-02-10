《中國要聞》四川筠連縣山泥傾瀉最少１死２８失蹤，搜救有難度

《經濟通通訊社１０日專訊》四川宜賓筠連縣沐愛鎮金坪村２組上周六接近中午發生山泥傾

瀉，導致最少１０戶民房被掩埋，截至昨日近中午已造成１人遇難、２８人失聯、２人受傷，傷

者均無生命危險。救援人員仍在現場全力搜救，但因坍塌山泥面積大及現場降雨不斷而有一定困

難。



國家主席習近平已作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並

妥善做好善後等工作；國務院總理李強作出批示，要求加緊查明出事原因，排查周邊地質災害隱

患，轉移受威脅群眾，嚴防次生災害。國務院副總理劉國中則根據習近平指示和李強要求，於事

發當晚率有關部門負責人趕抵事故現場指導搜救和應急處置工作。



據央視報道，今次山體滑坡垂直落差達４３７米，相當於１４０層樓高，巨石從高處傾瀉而

下，衝擊力強；而在事發前的９天裏，有８天是陰雨天氣，雨水滲入山體，不僅增加重量，同時

使砂泥岩軟化、泥化，更容易出現山體滑坡或崩塌。



當地相關部門指，目前救援難度相當大。據初步估算，坍塌體面積約有１６個標準足球場大

小，而且坍塌體有一定厚度。此外，受近期持續降雨及地質條件影響，此次高位山體滑坡轉化為

碎屑流，形成長約１﹒２公里的碎屑堆積體，在碎屑流的帶動之下，很多房屋被推到很遠，為搜

救人員精確確定失聯人員的位置帶來很大難度。同時，救援現場仍在降雨，山體也持續滑坡，為

救援工作帶來不小挑戰，特別是夜間救援難以開展。（ｓｌ）

