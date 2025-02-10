  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2025 11:18

《中國要聞》四川筠連縣山泥傾瀉最少１死２８失蹤，搜救有難度

　　《經濟通通訊社１０日專訊》四川宜賓筠連縣沐愛鎮金坪村２組上周六接近中午發生山泥傾
瀉，導致最少１０戶民房被掩埋，截至昨日近中午已造成１人遇難、２８人失聯、２人受傷，傷
者均無生命危險。救援人員仍在現場全力搜救，但因坍塌山泥面積大及現場降雨不斷而有一定困
難。
　
　　國家主席習近平已作出重要指示，要求千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並
妥善做好善後等工作；國務院總理李強作出批示，要求加緊查明出事原因，排查周邊地質災害隱
患，轉移受威脅群眾，嚴防次生災害。國務院副總理劉國中則根據習近平指示和李強要求，於事
發當晚率有關部門負責人趕抵事故現場指導搜救和應急處置工作。
　
　　據央視報道，今次山體滑坡垂直落差達４３７米，相當於１４０層樓高，巨石從高處傾瀉而
下，衝擊力強；而在事發前的９天裏，有８天是陰雨天氣，雨水滲入山體，不僅增加重量，同時
使砂泥岩軟化、泥化，更容易出現山體滑坡或崩塌。
　
　　當地相關部門指，目前救援難度相當大。據初步估算，坍塌體面積約有１６個標準足球場大
小，而且坍塌體有一定厚度。此外，受近期持續降雨及地質條件影響，此次高位山體滑坡轉化為
碎屑流，形成長約１﹒２公里的碎屑堆積體，在碎屑流的帶動之下，很多房屋被推到很遠，為搜
救人員精確確定失聯人員的位置帶來很大難度。同時，救援現場仍在降雨，山體也持續滑坡，為
救援工作帶來不小挑戰，特別是夜間救援難以開展。（ｓｌ）

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處