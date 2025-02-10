  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

10/02/2025 17:57

《中國要聞》金價升破二千九美元，上金所提示市場風險籲理性投資

　　《經濟通通訊社１０日專訊》現貨黃金漲勢不止，今日傍晚突破每盎司２９００美元大關，
續刷歷史新高，日內漲超１％，年內累計漲超２５０美元。
　
　　上海黃金交易所隨即發布「關於做好近期市場風險控制工作的通知」，指近期影響市場運行
的不確定性因素較多，貴金屬價格持續大幅波動，市場風險加劇。通知要求各會員單位做好風險
應急預案，維護市場平穩運行，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。
（ｓｌ）

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰10/02/2025 18:00  《ＡＩ》ＱＱ音樂業內率先部署ＤｅｅｐＳｅｅｋ，相關功能測試中

下一篇新聞︰10/02/2025 17:48  微信：部分微短劇類小程序因劇目未備案、不良價值觀等問題被下架

其他AH股新聞
More

10/02/2025 17:42  《ＡＩ熱潮》杭州宇樹科技大量招聘，算法工程師年薪最高超９０萬

10/02/2025 17:39  《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處