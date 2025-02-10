《中國要聞》金價升破二千九美元，上金所提示市場風險籲理性投資

《經濟通通訊社１０日專訊》現貨黃金漲勢不止，今日傍晚突破每盎司２９００美元大關，
續刷歷史新高，日內漲超１％，年內累計漲超２５０美元。
上海黃金交易所隨即發布「關於做好近期市場風險控制工作的通知」，指近期影響市場運行
的不確定性因素較多，貴金屬價格持續大幅波動，市場風險加劇。通知要求各會員單位做好風險
應急預案，維護市場平穩運行，提示投資者做好風險防範工作，合理控制倉位，理性投資。
（ｓｌ）
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10/02/2025 17:57
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