《中國要聞》外交部：王毅周三訪問英國，與英方舉行中英戰略對話

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外交部網站發文宣布，應英國外交大臣林德偉（內地譯「

拉米」）、愛爾蘭副總理兼外交貿易部長哈里斯、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，中共中央

政治局委員、外交部長王毅將於２月１２日至１７日（周三至下周一）訪問英國並同英方舉行第

十次中英戰略對話，訪問愛爾蘭，赴德國出席第６１屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演

講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。



上月底有英國媒體引述知情人士指，王毅將於２月訪英並與林德偉會談，目的是舉行

２０１８年以來首次中英戰略對話。英國財政大臣李韻晴則曾在上月較早時訪華，重啟自

２０１９年後凍結的中英經濟財金對話。英國工黨自去年７月執政以來，已把改善對華關係作為

主要外交政策目標之一。



此外，外交部宣布，中國作為聯合國安理會２月輪值主席國，將於２月１８日舉辦以「踐行

多邊主義，改革完善全球治理」為主題的安理會高級別會議，王毅將赴紐約主持安理會會議。同

時，應二十國集團主席國南非外長拉莫拉邀請，王毅將於２月２０日至２１日出席在南非約翰內

斯堡舉行的二十國集團外長會。（ｓｌ）

