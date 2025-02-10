《政政經經－石鏡泉》ＡＩ　ＡＩ　中港股愛愛

《政政經經》過去兩周，市場一片ＡＩ、ＡＩ聲，這主要是ＤｅｅｐＳｅｅｋ橫空出世，一

石擊起千層浪，重塑了行業格局，使到雲計算、ＡＩ芯片、光通信等板塊大升。中港股市開始被

愛愛。



＊《金融界》有作者子寬指出：＊



ＤｅｅｐＳｅｅｋ等ＡＩ大模型的快速普及和使用量激增，帶來了海量的推理需求。

ＤｅｅｐＳｅｅｋ僅上線２１天日活用戶超２２００萬，導致伺服器無法滿足大量用戶的併發需

求。這種需求的爆發使得市場對算力基礎設施的需求預期大幅提升。



２月６日晚間，ＤｅｅｐＳｅｅｋ暫停了ＡＰＩ服務充值。業內分析認為，

ＤｅｅｐＳｅｅｋ既要應對近期湧入的大批使用者，又要繼續提升模型性能，極需擴充算力基礎

設施，以滿足更多用戶的訪問需求。這一消息很可能成為刺激算力概念股上漲的直接因素。隨著

人工智能技術的不斷發展，對算力的需求與日俱增。ＤｅｅｐＳｅｅｋ作為人工智能領域的重要

參與者，其業務發展對算力的依賴，使得市場對算力相關企業的前景充滿期待。



此外，科技巨頭正加大投入。字節跳動、小米等科技巨頭紛紛加大對ＡＩ算力的投入。字節

跳動２０２５年的資本開支預算飆升至近１６００億元人民幣，主要用於ＡＩ算力採購和數據中

心建設；小米正在搭建自己的ＧＰＵ萬卡集群。這些動作進一步提升了市場對算力產業鏈的信心

。



從行業發展角度來看，隨著人工智能、大數據、雲計算等技術的廣泛應用以及各類大模型的

興起，算力已成為數碼經濟的核心生產力，也是全球戰略競爭的新焦點。算力需求的指數型爆發

增長，使得算力產業成為經濟發展的重要支撐。相關政策的支持也為算力產業的發展提供了良好

的環境。



國務院辦公廳印發的《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，將算力設備及輔

助設備基礎設施納入專項債券用作項目資本金範圍，提高專項債券用作項目資本金的比例。這為

算力產業的發展提供了有力的政策支持。



工業和信息化部等多部門聯合印發的一系列政策檔，如《算力基礎設施高品質發展行動計劃

》，部署推動新型資訊基礎設施協調發展，支援數據中心集群與新能源基地協同建設，推動算力

基礎設施與能源、水資源協調發展等，都為算力產業的發展提供了有力的政策保障。



在這ＡＩ浪潮帶動下，恒指、恒生科技指數、國企指數，紅籌指數均漲，其中恒生科技指數

創２０２４年１０月８日以來新高，且自２０２５年１月１３日的４１６８點以來累計上漲超

２０％，進入技術性牛市。



香港大型科技股亦全面見升，單上周五（７日），小米集團（０１８１０）升逾５％見歷史

新高，美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、騰訊（００７００）、阿里巴巴

（０９９８８）均漲超過２％。ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念股金山雲（０３８９６）再創新高，金蝶

國際（００２６８）大漲逾１９％，微盟集團（０２０１３）漲逾１５％，芯片股中芯國際

（００９８１），ＡＳＭＰＴ（００５２２）亦見受惠。



在中國ＡＩ股亮麗及阿爺大力撐股下外資開始愛愛中港股市了。



德意志銀行２月５日發布研究報告稱，全球投資者今年將認識到中國製造業和服務業的競爭

力優勢，而ＤｅｅｐＳｅｅｋ的推出更像是中國的「斯普特尼克」時刻，中國股票的估值折價將

會消失。報告認為，今年中國資產表現將超越其他地區。Ａ股和港股的牛市已自２０２４年開始

，中期將超過此前高點。此外上周二（４日），高盛率先在研報中強調，今年ＭＳＣＩ中國指數

有１４％的上漲潛力。外資最近確實開始看多中國資產了，不只是港股，Ａ股的盤面上也能感覺

到有外資的買入。過去兩年外資的流出給Ａ股港股帶來了比較大的壓力，今年如果這個情況發生

逆轉整個中港股都會好起來。



今年１月２日《觀圖論勢》復欄的第一篇文題是：「中國ＡＩ應用之年」結尾一段是：



「ＡＩ應用普及，新能源汽車產出多，在在都要Ｎ量芯片，不必是７納米、３納米，成熟製

程芯片已足夠。中芯國際產芯片，小米集團用芯片，都可以是２０２５年，中國ＡＩ應用之年風

口上的豬，可以飛天。」《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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