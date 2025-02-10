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AH股新聞

10/02/2025 07:52

《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（７日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１８７３﹒４６
工業富聯　（６０１１３８）　　１２５９﹒８４
金山辦公　（６８８１１１）　　１０９２﹒６８
寒武紀　　（６８８２５６）　　１０８４﹒５０
中信證券　（６０００３０）　　１０８０﹒５１
韋爾股份　（６０３５０１）　　１０３５﹒８６
中國平安　（６０１３１８）　　　９１０﹒５６
紫金礦業　（６０１８９９）　　　８９８﹒８７
長電科技　（６００５８４）　　　８０２﹒５４
海光信息　（６８８０４１）　　　７７６﹒６９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）３７１３﹒６９
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）２４４９﹒５５
東方財富　　　　　　　（３０００５９）１８０５﹒６０
三花智控　　　　　　　（００２０５０）１１８９﹒８９
邁瑞醫療　　　　　　　（３００７６０）１１７５﹒０１
歌爾股份　　　　　　　（００２２４１）１１４０﹒０２
北方華創　　　　　　　（００２３７１）１１２３﹒５９
立訊精密　　　　　　　（００２４７５）１０４４﹒６６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）１０４１﹒２２
美的集團　　　　　　　（０００３３３）１０２８﹒７３
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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