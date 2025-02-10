《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（７日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １８７３﹒４６

工業富聯 （６０１１３８） １２５９﹒８４

金山辦公 （６８８１１１） １０９２﹒６８

寒武紀 （６８８２５６） １０８４﹒５０

中信證券 （６０００３０） １０８０﹒５１

韋爾股份 （６０３５０１） １０３５﹒８６

中國平安 （６０１３１８） ９１０﹒５６

紫金礦業 （６０１８９９） ８９８﹒８７

長電科技 （６００５８４） ８０２﹒５４

海光信息 （６８８０４１） ７７６﹒６９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）３７１３﹒６９

寧德時代 （３００７５０）２４４９﹒５５

東方財富 （３０００５９）１８０５﹒６０

三花智控 （００２０５０）１１８９﹒８９

邁瑞醫療 （３００７６０）１１７５﹒０１

歌爾股份 （００２２４１）１１４０﹒０２

北方華創 （００２３７１）１１２３﹒５９

立訊精密 （００２４７５）１０４４﹒６６

中際旭創 （３００３０８）１０４１﹒２２

美的集團 （０００３３３）１０２８﹒７３

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（以上數字取小數點後兩個位）

