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AH股新聞

11/02/2025 09:13

【國務會議】李強：促進人工智能＋消費，鼓勵外資開展股權投資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院總理李強１０日主持召開國務院常
務會議，研究提振消費有關工作，加大消費品以舊換新支持力度，促進「人工智能＋消費」，鼓
勵外資在華開展股權投資。
　
＊促進「人工智能＋消費」、健康消費等＊
　
　　會議指出，要大力支持居民增收，促進工資性收入合理增長，拓寬財產性收入渠道，提升消
費能力。要聚焦牽動性強、增長空間大的消費領域，深挖消費潛力。促進服務消費提質惠民，優
化「一老一小」服務供給，支持便民服務消費，擴大文體旅游消費，推動冰雪消費，發展入境消
費。推動大宗消費更新升級，加大消費品以舊換新支持力度，更好滿足住房消費需求，延伸汽車
消費鏈條。強化消費品牌引領，支持新型消費加快發展，促進「人工智能＋消費」、健康消費等
，持續打造消費新產品新場景新熱點。要實施優化消費環境三年行動，進一步完善質量標准、信
用約束、綜合治理、消費維權等制度，著力解決群眾反映強烈的突出問題，營造放心的消費環境

　
＊優化外資併購規則和併購交易程序＊
　
　　會議審議通過《２０２５年穩外資行動方案》，會議指出，要拿出更多務實管用舉措穩存量
、擴增量。要有序擴大自主開放，深化相關領域開放試點，落實全面取消製造業領域外資准入限
制要求，優化國家服務業擴大開放綜合試點示範，擴大鼓勵外商投資產業範圍。要持續打造「投
資中國」品牌，加大外資企業境內再投資支持力度，鼓勵外資在華開展股權投資，優化外資併購
規則和併購交易程序。要在政府採購等工作中做到內外資企業一視同仁，拓寬外資企業融資渠道
，加大知識產權保護力度。要做好外資項目服務保障，在入出境、停居留等方面為外企人員往來
提供更多便利。
　
　　會議指出，要堅持從供需兩側發力，標本兼治化解重點產業結構性矛盾等問題，促進產業健
康發展和提質升級。要優化產業布局、強化標準引領、推進整合重組，推動落後低效產能退出，
增加高端產能供給。要優化市場監管，加強行業自律，共同維護公平競爭、優勝劣汰的市場秩序

　
＊《國家發展規劃法（草案）》提請全國人大常委會審議＊
　
　　會議討論並原則通過《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》，決定將草案提請全國人
大常委會審議。會議指出，要不斷提高國家發展規劃編制的科學化、民主化、法治化、規范化水
平，更好發揮國家發展規劃戰略導向作用。

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