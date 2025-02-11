《駐京專電》國務院發布新規：旅店客房內禁止安裝監控設備

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院頒布《公共安全視頻圖像信息系統

管理條例》，定於２０２５年４月１日起施行，《條例》共３４條，目的是規範公共安全視頻系

統管理，維護公共安全，保護個人隱私和個人信息權益。



《條例》所稱公共安全視頻系統，是指通過在公共場所安裝圖像採集設備及相關設施，對涉

及公共安全的區域進行視頻圖像信息收集、傳輸、顯示、存儲的系統。



《條例》明確，禁止在旅館等經營接待食宿場所的客房或者包間內部，學生宿舍、單位為內

部人員提供住宿、休息的房間內部，公共的浴室、衛生間、更衣室、哺乳室、試衣間的內部，以

及能夠拍攝、窺視、竊聽他人隱私的其他區域、部位，安裝圖像採集設備及相關設施。此外，在

軍事禁區、軍事管理區以及國家機關等涉密單位周邊安裝圖像採集設備設施的，應當事先徵得相

關涉密單位同意。



據《條例》，在其規定的場所、區域內安裝圖像採集設備及相關設施，應當為維護公共安全

所必需，除規定的政府有關部門、負有經營管理責任的單位外，其他任何單位或者個人不得安裝

。另外，在《條例》第７條所規定的上述公共場所之外，安裝圖像採集設備及相關設施的，應當

為維護公共安全所必需，僅限於對該場所負有安全防範義務的單位或者個人安裝，其他任何單位

或者個人不得安裝。

