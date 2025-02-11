  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2025 16:22

【大國博弈】專家：中國反制美關稅措施，精準有力，展現極大克制

　　《經濟通通訊社１１日專訊》武漢大學國際問題研究院副教授譚秀傑發表評論文章稱，美國
近日以芬太尼問題為由，宣布對來自中國的進口商品征收額外關稅。２月４日，中國政府出台多
項反制措施，既有力地回應了美方挑釁，又避免了過度升級矛盾。中國對美關稅反制措施於法有
據，精準有力，節制有度。
　
　　文章指出，面對美國單方面加徵關稅，中國政府打出組合拳，堅決捍衛自身權益。一是訴諸
世貿組織。二是加徵關稅。對煤炭、液化天然氣加徵１５％關稅；對原油、農業機械、大排量汽
車、皮卡加徵１０％關稅。
　
　　文章稱，中國的反制措施並非「任性而為」，而是建立在充分的法律依據上，有章可循、有
法可依。中國迅速出台系列反制措施，體現了對美方政治動機與經濟博弈的深刻洞察。中國對美
煤炭、液化天然氣、原油加徵關稅，直接打擊埃克森美孚、雪佛龍等美國能源巨頭利益，這些企
業是共和黨傳統票倉。中國對農業機械、大排量汽車和皮卡加徵關稅，影響美國汽車製造業，這
正是「鐵銹帶」選民的核心利益所在。
　
＊為中美溝通談判預留了６天時間窗口＊
　
　　此外，中國的反制措施精準出擊並留有余地，展現了外交智慧，也為中美關系未來發展留下
空間。一是力度適中。中國反制措施並未「火力全開」，而是選擇了適度的強度。面對美國對中
國所有產品加徵１０％關稅，中國反制措施並未對所有美國商品加稅，而是選擇了能源、關鍵礦
物等具有代表性的重點領域。這展現了中國的極大克制，同時也以較小的代價向美國釋放了強烈
信號。二是預留溝通時間。中國在第一時間出台反制措施，但是作為最核心的關稅措施，公告時
間與實施時間之間存在６天間隔。這一安排為中美溝通談判預留了時間窗口，為美國政府回到談
判桌前留有餘地。（ｅｗ）

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處