《國企紅籌》龍源電力：１月完成新能源發電量按年跌８﹒５６％

《經濟通通訊社１１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，
２０２５年１月按合併報表口徑完成新能源發電量６３９萬兆瓦時，按年下降８﹒５６％，主要
原因為公司自２０２４年１０月起不再擁有火電控股裝機，１月未產生火電發電量。期內風電發
電量增長２﹒３７％，光伏發電量增長４７﹒１８％。（ｋｌ）
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11/02/2025 18:21
《經濟通通訊社１１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，
２０２５年１月按合併報表口徑完成新能源發電量６３９萬兆瓦時，按年下降８﹒５６％，主要
原因為公司自２０２４年１０月起不再擁有火電控股裝機，１月未產生火電發電量。期內風電發
電量增長２﹒３７％，光伏發電量增長４７﹒１８％。（ｋｌ）
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