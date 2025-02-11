《國企紅籌》龍源電力：１月完成新能源發電量按年跌８﹒５６％

《經濟通通訊社１１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，

２０２５年１月按合併報表口徑完成新能源發電量６３９萬兆瓦時，按年下降８﹒５６％，主要

原因為公司自２０２４年１０月起不再擁有火電控股裝機，１月未產生火電發電量。期內風電發

電量增長２﹒３７％，光伏發電量增長４７﹒１８％。（ｋｌ）

