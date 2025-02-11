  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2025 18:21

《國企紅籌》龍源電力：１月完成新能源發電量按年跌８﹒５６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》龍源電力（００９１６）（深：００１２８９）公布，
２０２５年１月按合併報表口徑完成新能源發電量６３９萬兆瓦時，按年下降８﹒５６％，主要
原因為公司自２０２４年１０月起不再擁有火電控股裝機，１月未產生火電發電量。期內風電發
電量增長２﹒３７％，光伏發電量增長４７﹒１８％。（ｋｌ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

下一篇新聞︰11/02/2025 18:07  【ＡＩ】上汽通用：智能座艙深度融入ＤｅｅｐＳｅｅｋ

其他AH股新聞
More

11/02/2025 18:04  《中國要聞》上海黃金交易所上調部分合約保證金水平至１１％

11/02/2025 17:56  《行業數據》去年ＯＰＰＯ登東南亞智能手機銷量榜首，小米第三

11/02/2025 17:39  京東外賣正式啟動，招募品質堂食餐飲商家限時免佣金

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處