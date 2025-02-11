《神州頭條》財經報章頭版摘要：李強要求把提振消費擺到突出位置

《經濟通通訊１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



「兩新」政策落地顯效，換新消費活力迸發

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發改委１０日公布，春節期間（１月２８日－２月４日），全國消費品以舊換新活劫火熱開展，

汽車、家電家居、數碼產品等以舊換新銷售量達到８６０萬台（套）、銷售額超過３１０億元（

人民幣．下同），家電、手機銷售收入同比大幅增長約１６６％、１８２％，手機等數碼產品成

為今年春節「新年貨」，消費市場活力有效提升。



併購重組好戲連台，市場活躍度顯著提升

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２月９日，東風科技、長城軍工、東安動力等多家上市公司發布公告稱，控股股東或間接控股股

東可能發生變動，涉及中國兵器裝備集團有限公司與東風汽車集團有限公司兩大央企集團。



地方財政優化支出結構

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近期，各地陸續公布了２０２４年預算執行情況和２０２５年預算草案報告。記者梳理發現，

２０２５年，各地將落實更加積極的財政政策，促進經濟持續回升向好。從收支來看，多地將

２０２５年財政收入增長目標設定在２％之５％，在支出上將突出重點，更加註重惠民生、擴內

需、增後勁。





《上海證券報》



重大項目開工忙，投資向「新」而行

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春節過後，全國多地重大項目集中開工，推動高質量發展的熱情進一步顯現。從東部沿海到西部

內陸，從傳統產業基地到新興科創高地，一批聚焦新能源、數字經濟、高端製造等領域的重大項

目加速落地，展現出中國經濟向「新」而行的強勁勢頭。



多家區域性銀行中短期存款利率現「倒掛」

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日前，山西某農商行儲戶紀女士發現一年期存款利率１﹒７５％竟比兩年期１﹒４５％高出３０

個點子。存兩年不如存一年？記者了解到，近期有多家區域性銀行調整定期存款利率，部分銀行

出現一年期與兩年期存款利率持平或「倒掛」。



資本市場服務科創更有力

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中央金融工作會議提出，做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章

。中證監７日發布實施《關於資本市場做好金融「五篇大文章」的實施意見》，對資本市場做好

金融「五篇大文章」作出系統部署和明確要求。





《證券時報》



國常會：把提振消費擺到更加突出位置

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國務院總理李強１０日主持召開國務院常務會議，研究提振消費有關工作，審議通過《２０２５

年穩外資行動方案》，研究化解重點產業結構性矛盾政策措施，討論《中華人民共和國國家發展

規劃法（草案）》。



春節期間以舊換新銷售額超３１０億

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國家發展改革委１０日發布消息稱，今年春節期間（２０２５年１月２８日－２月４日），汽車

、家電家居、手機等產品以舊換新銷售量達到８６０萬台（套）、銷售額超過３１０億元，其中

，家電、手機銷售收入同比大幅增長約１６６％、１８２％，手機等數碼產品成為春節「新年貨

」，消費市場活力有效提升。



１月全國鐵路固定資產投資同比增長３﹒７％

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今年以來，中國多地鐵路項目建設持續推進。中國國家鐵路集團公布，２０２５年１月，全國鐵

路固定資產投資完成４３９億元，同比增長３﹒７％，實現良好開局。（ｌｃ）







