《神州經脈》滬指止三連升，乘用車零售跌一成，ＤＳ引燃投資熱情

《神州經脈》滬綜指今日（１１日）結束三連升，收跌０﹒１２％，報３３１８﹒０６點，

創業板指領跌１﹒４３％，深成指亦軟０﹒６９％。兩市全天成交１﹒６４萬億元（人民幣．下

同），較上個交易日減少９４８億元或５﹒５％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒３０６１，較上個交易日４時３０分收盤

價升１６點子，全日在７﹒３０２３至７﹒３１００之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒１７１６，較上個交易日跌９點子，三連跌，創１月２０日以來三周新低，和市場預測偏離

擴至逾１３５０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 商務部、文化和旅遊部、國鐵集團等９單位發布《關於增開銀髮旅遊列車促進服務消費發

展的行動計劃》，提出面向社會徵集並受理銀髮旅遊列車開行需求，多種形式開展產品定製服務

，將銀髮旅遊列車適老化、綠色化、舒適化改造，納入大規模設備更新和消費品以舊換新支持範

圍，開發銀髮旅遊列車主題旅遊線路和產品等。



２﹒ 美國總統特朗普已簽署行政命令對進口美國的鋼鐵和鋁徵收２５％關稅，並稱汽車、半導

體行業或將為下一個徵稅對象。



３﹒ 《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）票房一路飆升，其相關周邊產品也掀起搶購熱潮。泡

泡瑪特方面告訴內媒記者，與《哪吒２》聯名推出的天生羈絆系列上線後在其各個渠道已售罄，

已經緊急調整生產計劃積極補貨。目前泡泡瑪特官方旗艦店該系列預售要６月１５日前發貨。另

據央視財經報道，湖南湘潭一家企業是《哪吒２》周邊３Ｄ塑膠類食品玩具授權生產製造商，

５００多名員工大年初五就回到車間趕製產品，截至目前該企業生產的哪吒系列食玩手辦，線上

平台累計銷售額超２億元。



４﹒ 據《彭博》報道，ＯｐｅｎＡＩ首席全球事務官Ｃｈｒｉｓ Ｌｅｈａｎｅ表示，

ＯｐｅｎＡＩ已與美國政府官員討論了該公司正在進行的調查－－關於中國ＡＩ初創企業

ＤｅｅｐＳｅｅｋ（簡稱ＤＳ）是否以未經授權方式使用了從ＣｈａｔＧＰＴ開發方

ＯｐｅｎＡＩ的技術中獲取的數據，並指公司已經發現一些證據。



５﹒ 高盛在一份報告中表示，全球對沖基金於今年大部分時間都在搶購中國股票，隨著中國人

工智能初創公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ崛起激發投資者熱情，全球對沖基金更在過去一周加速買入。

截至２月７日，在岸和離岸中國股票加起來是高盛全球機構經紀業務中迄今為止「名義上淨買入

最多的市場」；２月３日至７日當周，對沖基金的購買創四個多月來最高紀錄。當周９５％的買

盤都集中在個股上，其中以非必需消費品、信息技術、工業和通信服務等行業為主，而在此期間

，能源、公用事業和房地產遭到對沖基金拋售。



６﹒ 比亞迪昨晚正式發布高階智駕系統「天神之眼」，同時上市了２１款搭載「天神之眼」的

智駕車型，實現１０萬元級以上車型全系標配，１０萬元以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型

為僅需６﹒９８萬元。董事長王傳福在會上稱：「沒有智駕的車將成為少數派，２０２５年是全

民智駕元年」。此外，比亞迪智能化電子電氣架構「璇璣架構」將全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，

賦能車端ＡＩ、雲端ＡＩ雙循環，實現自研大模型和ＤｅｅｐＳｅｅｋ的深度融合。



７﹒ 有消息顯示華為與上汽的合作敲定，鴻蒙智行將推第五品牌。《華爾街見聞》引述華為方

面回應稱，一切以官方消息為準。《３６氪》引述多位行業人士指，華為與上汽的合作模式已確

定為智選車模式，從上汽早前註冊的商標看，品牌名初步為「尚界」，又透露尚界將面向更年輕

市場，車型起售價約１７萬－１８萬元，２５萬元左右封頂。



８﹒ 乘聯會數據顯示，２０２５年１月全國乘用車市場零售１７９﹒４萬輛，同比下降

１２﹒１％，環比下降３１﹒９％。１月零售處於歷史低位，環比增速降幅３１﹒９％也是僅低

於２０２３年１月的４１％降幅。１月新能源乘用車批發銷量８８﹒９萬輛，同比增長

２７﹒１％，環比下降４１﹒２％。１月新能源乘用車零售銷量７４﹒４萬輛，同比增長

１０﹒５％，環比下降４２﹒９％。（ｓｌ）

