《鍾之日記》車股捲不動，恒指升轉跌

《鍾之日記》２月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股今早甫開市就飆至逾四個月高位，惟科技股回吐拖累，加上「天神之眼」加持的比亞迪

（０１２１１）「高台跳水」引領車股下跌，導致恒指掉頭回落，市場憂慮特朗普考慮對芯片、

汽車行業徵收額外關稅，中芯（００９８１）午後跌幅擴大，港股持續下調，恒生指數全日收報

２１２９４，跌２２７點或１﹒１％，主板成交逾２１９６億元。



＊Ａ股結束三連升，影視、ＩＰ經濟逆勢漲＊



滬綜指今日結束三連升，收跌０﹒１２％，報３３１８﹒０６點，創業板指領跌１﹒４３％

，深成指亦軟０﹒６９％。兩市全天成交１﹒６４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少

９４８億元或５﹒５％。



《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒２》）票房一路飆升，其相關周邊產品也掀起搶購熱潮。泡泡

瑪特（０９９９２）方面告訴內媒記者，與《哪吒２》聯名推出的天生羈絆系列上線後在其各個

渠道已售罄，「我們已經緊急調整生產計劃，積極補貨」。目前，泡泡瑪特官方旗艦店該系列預

售要到６月１５日前發貨。今日不僅影視娛樂股收漲２﹒６％，ＩＰ經濟概念亦被帶旺，升超

１％。《哪吒２》主要出品方光線傳媒（深：３００２５１）股價漲至上市以來新高，５天３度

漲停。



＊智駕價格戰打響，車股表現頹＊



美國總統特朗普簽署行政令對鋼鋁進口徵收２５％的關稅後，又對汽車行業發出關稅威脅，

放眼國內，新能源汽車龍頭比亞迪又「捲」出新高度，最新推動高階智駕技術下放之舉，宣示新

一輪價格戰開始，令一眾車企如芒在背，股價插水。



比亞迪「天神之眼」高階智駕發布會正式亮相，會上正式發布了三個版本的「天神之眼」高

階智駕系統，實現１０萬元人民幣級以上車型全系標配，１０萬元人民幣級以下車型多數搭載，

最便宜的智駕車型為僅需６﹒９８萬元人民幣。比亞迪高管又宣布，比亞迪整車智慧「璇璣架構

」將全面接入ＤｅｅｐＳｅｅｋ，實現自研大模型和ＤｅｅｐＳｅｅｋ的深度融合。



作為中國銷量最高的車企，比亞迪此次推全民智駕策略，料重塑競爭格局。以智駕著稱的新

勢力小鵬汽車（０９８６８）重挫９％，吉利汽車（００１７５）大跌一成，零跑汽車

（０９８６３）跌６﹒２％，理想（０２０１５）跌５﹒６％，蔚來（０９８６６）收低

２﹒２％。廣汽集團（０２２３８）軟４﹒８％，大力發展汽車業務的小米（０１８１０）也跌

２﹒７％。至於比亞迪自己，今早曾衝至３４５元，創歷史新高，其後掉頭向下，全日跌

０﹒７％。



＊大股東「真金白銀」力撐，萬科股價沒提振＊



春節剛剛過去一個禮拜，萬科（０２２０２）（深：０００００２）第一大股東已快速行動

，深鐵集團公司擬向萬科提供股東借款，借款金額為２８億元人民幣，本次股東借款將用於萬科

償還公司到期公開債務，體現大股東對公司的支持。野村國際香港的信用分析師Ｉｒｉｓ

Ｃｈｅｎ表示，這是深圳地鐵在管理層更迭後首次提供官方資金支持，表明股東方面的支持和參

與度有所提高。雖然目前的貸款規模不足以完全支付萬科近期的到期債務，但這一舉動有望恢復

市場信心，並預計深圳地鐵將繼續支持萬科。



不過，這並未提振萬科股價。萬科Ｈ股收跌０﹒２％，Ａ股今早高開，惟收跌２％。



值得一提，萬科最新公布今年擬推出２個香港新界區全新盤，共提供１８９０伙；其中，大

埔馬窩路１９號項目率先登場，最快本季末公布命名，上半年推售。同系沙田顯和里項目，涉

２４０伙，亦有機會今年內登場。



萬科香港董事總經理周銘禧透露，何文田ＶＡＵ Ｒｅｓｉｄｅｎｃｅ早前推出約１０個單

位招租，反應理想，租客包括專才和來港升學的學生等。而今日全國人大常委兼民建聯立法會議

員李慧琼表示，計劃在下月召開的全國兩會提案，改善內地人才在本港的住屋問題。她表示，在

國家外匯管制下，現時每人每年只可兌換相當於五萬美元的外幣，以致來港人才未能買樓，因此

建議參考股票互聯互通機制，設立「購房互聯互通機制」，初步提議資金池以國家外匯儲備

０﹒５％－０﹒６％為基礎，資金池少於２００億美元，有限制地讓兩地人才購買物業。希望新

政早日落地，有助萬科香港銷情。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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