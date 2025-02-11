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AH股新聞

11/02/2025 10:11

《Ａ股焦點》深鐵集團借款２８億助力萬科化債，萬科Ａ反跌近２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》春節剛剛過去一個禮拜，萬科大股東已快速行動，按照市場化
、法治化支持萬科。昨晚，萬科（０２２０２）（深：０００００２）發布了《關於深鐵集團向
公司提供股東借款暨關聯交易的公告》，第一大股東深鐵集團擬向萬科提供股東借款，借款金額
為２８億元（人民幣．下同），本次股東借款將用於萬科償還公司到期公開債務，體現大股東對
公司的支持。
　
　　不過，這並未提振萬科股價。萬科Ａ今早高開低走，現跌１﹒７５％，報７﹒２９元。
　
　　公告顯示，萬科第一大股東深鐵集團擬向公司提供２８億元股東借款，借款利率為年化
２﹒３４％，低於全國銀行間同業拆借中心公布的１年期ＬＰＲ。萬科企業將提供價值４０億元
的萬物雲股票作為質押擔保，質押率設定為７０％。本次借款用於償還公司在公開市場發行的債
券本金與利息。
　
　　據悉，作為大股東，深鐵集團一直積極助力萬科化險工作。２０２４年，深鐵集團先後認購
了中金印力公募基金２９﹒７５％的份額、受讓萬科深圳灣超級總部基地地塊等，今年１月份再
度受讓萬科所持有的紅樹灣物業開發項目４９％投資收益權。深鐵集團１月也曾表示，將繼續發
揮自身優勢，支持新組建的經營管理團隊統籌資源要素，動員各方力量，促進萬科持續健康穩定
發展。（ｊｑ）

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