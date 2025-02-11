《Ａ股焦點》永輝超市跌２％，調改店１月向一線員工分紅超千萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》頭部商超企業－－永輝超市（滬：６０１９３３）公布新一批

調改計劃，向一線員工發放超千萬元（人民幣．下同）分紅。今日，永輝超市發布蛇年首批調改

門店名單，共計２０家門店，覆蓋１５個城市。



永輝超市今日高開低走，現跌２﹒３３％，報５﹒４４元。



截至２０２５年２月，永輝超市已經完成４１家門店的調改工作，覆蓋１８個城市。新一批

調改計劃包括了武漢、太原、南寧、開封、溫州、東莞、綿陽和福清８個新晉調改城市，屆時，

調改店將覆蓋２６個城市。



＊春節期間４１家調改門店同比增長翻倍＊



永輝超市披露，在春節消費季中（北方小年至大年初七，共計１３個開業日），永輝超市

４１家調改門店同比增長翻倍，進店消費客流近４００萬人次。其中，主要拉動銷售增長的烘焙

、熟食銷售額分別同比增長超過５２０％、３８７％。



在員工福利方面，永輝學習胖東來，首次執行閉店休息。今年春節期間，所有調改店縮短了

營業時間，大年初一閉店休息一天。



調改店還向一線員工發放新年紅包、禮品等。據披露，１月，調改店將為一線員工發放利潤

分紅超過１０００萬元，部分門店的一線員工１月份最低收入已超過８０００元（包含待發獎金

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