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AH股新聞

11/02/2025 14:35

《Ａ股焦點》永輝超市跌２％，調改店１月向一線員工分紅超千萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》頭部商超企業－－永輝超市（滬：６０１９３３）公布新一批
調改計劃，向一線員工發放超千萬元（人民幣．下同）分紅。今日，永輝超市發布蛇年首批調改
門店名單，共計２０家門店，覆蓋１５個城市。
　
　　永輝超市今日高開低走，現跌２﹒３３％，報５﹒４４元。
　
　　截至２０２５年２月，永輝超市已經完成４１家門店的調改工作，覆蓋１８個城市。新一批
調改計劃包括了武漢、太原、南寧、開封、溫州、東莞、綿陽和福清８個新晉調改城市，屆時，
調改店將覆蓋２６個城市。
　
＊春節期間４１家調改門店同比增長翻倍＊
　
　　永輝超市披露，在春節消費季中（北方小年至大年初七，共計１３個開業日），永輝超市
４１家調改門店同比增長翻倍，進店消費客流近４００萬人次。其中，主要拉動銷售增長的烘焙
、熟食銷售額分別同比增長超過５２０％、３８７％。
　
　　在員工福利方面，永輝學習胖東來，首次執行閉店休息。今年春節期間，所有調改店縮短了
營業時間，大年初一閉店休息一天。
　
　　調改店還向一線員工發放新年紅包、禮品等。據披露，１月，調改店將為一線員工發放利潤
分紅超過１０００萬元，部分門店的一線員工１月份最低收入已超過８０００元（包含待發獎金
）。（ｊｑ）

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