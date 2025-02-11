《經濟通通訊社１１日專訊》基於第五次全國經濟普查和居民自有住房服務覈算方法改革，
近日內地３１個省份修訂了２０２３年地區生產總值數據，均不同程度上修，其中上海、北京上
修幅度最大。
據《財新網》統計，３１個省份中，上海、北京分別上修２０２３年ＧＤＰ為４１８５﹒８
億元（人民幣．下同）、３５９３億元，與初步覈算值相比，增幅為８﹒９％、８﹒２％，絕對
值和幅度在各省份中均為最高。市場普遍認為，上海、北京２０２３年ＧＤＰ的上修幅度最大，
或與兩地房租較高，核算方法從成本法改為租金法後的上修規模更大有關。
從增量的絕對值來看，東部省份浙江（３０６６﹒８億元）緊隨其後，江蘇、廣東、山東亦
上修超過２０００億元；海南、青海、寧夏上修幅度較小，分別為３９億元、５０﹒１億元、
５３﹒８億元。
從上修幅度看，共有十個省份增幅超過全國水平２﹒７％，其中西藏、甘肅雖然上修規模並
不高，但由於基數較小，上修幅度並不低，達５﹒９％、４﹒１％，僅次於上海、北京。
此次上修後，各省份經濟總量的全國排序有微調。前八個省份仍依次為廣東、江蘇、山東、
浙江、四川、河南、湖北、福建。上修後上海ＧＤＰ在２０２３年跨過５萬億元門檻，超越湖南
，排名第九的省份，湖南順延為第十位；安徽跌出全國十強之列。北京、河南排序互換，北京超
過河南列第１２位。（ｌｃ）
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