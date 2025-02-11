《中國要聞》杭州娃哈哈公司轉讓「娃哈哈」商標

《經濟通通訊社１１日專訊》國家知識產權局商標局官網顯示，杭州娃哈哈集團有限公司正
在對「娃哈哈」商標進行轉讓，目前「申請收文」環節已結束，申請日期為２０２５年１月２１
日，而商標的受讓主體未顯示。（ｊｑ）
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11/02/2025 15:24
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