《中國要聞》杭州娃哈哈公司轉讓「娃哈哈」商標

《經濟通通訊社１１日專訊》國家知識產權局商標局官網顯示，杭州娃哈哈集團有限公司正

在對「娃哈哈」商標進行轉讓，目前「申請收文」環節已結束，申請日期為２０２５年１月２１

日，而商標的受讓主體未顯示。（ｊｑ）

