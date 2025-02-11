《行業數據》乘聯會：１月全國乘用車零售按年降一成，按月降三成

《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會數據顯示，２０２５年１月全國乘用車市場零售

１７９﹒４萬輛，同比下降１２﹒１％，環比下降３１﹒９％。１月零售處於歷史低位，環比增

速降幅３１﹒９％也是僅次於２０２３年１月的４１％降幅。



１月新能源乘用車批發銷量達到８８﹒９萬輛，同比增長２７﹒１％，環比下降４１﹒２％

。１月新能源乘用車零售銷量達到７４﹒４萬輛，同比增長１０﹒５％，環比下降４２﹒９％。

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