  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯
AH股新聞

11/02/2025 16:20

《行業數據》乘聯會：１月全國乘用車零售按年降一成，按月降三成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》乘聯會數據顯示，２０２５年１月全國乘用車市場零售
１７９﹒４萬輛，同比下降１２﹒１％，環比下降３１﹒９％。１月零售處於歷史低位，環比增
速降幅３１﹒９％也是僅次於２０２３年１月的４１％降幅。
　
　　１月新能源乘用車批發銷量達到８８﹒９萬輛，同比增長２７﹒１％，環比下降４１﹒２％
。１月新能源乘用車零售銷量達到７４﹒４萬輛，同比增長１０﹒５％，環比下降４２﹒９％。
（ｊｑ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處