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11/02/2025 18:07

【ＡＩ】上汽通用：智能座艙深度融入ＤｅｅｐＳｅｅｋ

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上汽通用汽車今日宣布，成為首家將ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１
推理大模型深度融入智艙的合資車企，凱迪拉克、別克品牌的新車型將於近期陸續搭載使用。
　
　　據內媒不完全統計，約有２０家內地車企於近日宣布，已在智能座艙端或ＡＩ運營領域與
ＤｅｅｐＳｅｅｋ深度融合，包括一汽、吉利、奇瑞、東風、長城等，汽車智能駕駛正式開啟
ＤｅｅｐＳｅｅｋ時代。（ｊｑ）

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