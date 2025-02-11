【ＡＩ】上汽通用：智能座艙深度融入ＤｅｅｐＳｅｅｋ

《經濟通通訊社１１日專訊》上汽通用汽車今日宣布，成為首家將ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１

推理大模型深度融入智艙的合資車企，凱迪拉克、別克品牌的新車型將於近期陸續搭載使用。



據內媒不完全統計，約有２０家內地車企於近日宣布，已在智能座艙端或ＡＩ運營領域與

ＤｅｅｐＳｅｅｋ深度融合，包括一汽、吉利、奇瑞、東風、長城等，汽車智能駕駛正式開啟

ＤｅｅｐＳｅｅｋ時代。（ｊｑ）

